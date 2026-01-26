Najmanje 20 osoba je preminulo od posljedica snježne oluje i ledenog talasa koji je zahvatio veći dio Sjedinjenih Američkih Država.
Osam smrtnih slučajeva prijavljeno je u Njujorku od petka, dok su drugi slučajevi zabilježeni u Tenesiju, Luizijani, Masačusetsu, Kanzasu i Pensilvaniji, prenio je BBC.
Raste broj žrtava snježne oluje u SAD, samo u Njujorku stradalo 8 ljudi
Zbog snježne oluje bez struje je više od 860.000 domaćinstava, a otkazano je oko 12.000 letova aviona, saopštili su danas zvaničnici.
Pod upozorenjem na opasnu hladnoću i dalje se nalazi oko 185 miliona ljudi u većem dijelu centralnog i istočnog dijela SAD, a temperature su u nekim dijelovima zemlje dostigle 35 stepeni ispod nule.
