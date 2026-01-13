Na porodičnoj zabavi izbo muškarca zbog partije Una?! Taksista napravio haos, tukli se i bezjbol palicom

Muškarac iz Njujorka završio je u zatvoru nakon što je nožem izbo osobu tokom porodične zabave – sve zbog sukoba oko igre Uno!

Izvor: Anke Waelischmiller / imago stock&people / Profimedia

Muškarac (37) iz Njujorka, SAD, završio je iza rešetaka nakon što je nožem izbo osobu na porodičnoj zabavi, a sve zbog partije Una?!

Porodica se okupila u stanu sredinom decembra, u jednom trenutku neko je predložio da igraju Uno, ali sve se završilo krvavim napadom.

Tuča, u kojoj je korišćena i bejzbol palica, počela je u stanu, ali se preselila na parking ispred kuće. Dok je policija stigla, napadač je pobjegao. Povrijeđeni muškarac je prevezen u bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život, javili su američki mediji.

Policiji je trebalo tri dana da pronađe počinioca, taksistu Derela Bazbija. Uhapšen je i optužen za napad i nezakonito posedovanje oružja. Pojaviće se na sudu 3. marta.