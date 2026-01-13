logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na porodičnoj zabavi izbo muškarca zbog partije Una?! Taksista napravio haos, tukli se i bezjbol palicom

Na porodičnoj zabavi izbo muškarca zbog partije Una?! Taksista napravio haos, tukli se i bezjbol palicom

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Muškarac iz Njujorka završio je u zatvoru nakon što je nožem izbo osobu tokom porodične zabave – sve zbog sukoba oko igre Uno!

Muškarac napao drugog zbog Una Izvor: Anke Waelischmiller / imago stock&people / Profimedia

Muškarac (37) iz Njujorka, SAD, završio je iza rešetaka nakon što je nožem izbo osobu na porodičnoj zabavi, a sve zbog partije Una?!

Porodica se okupila u stanu sredinom decembra, u jednom trenutku neko je predložio da igraju Uno, ali sve se završilo krvavim napadom.

Tuča, u kojoj je korišćena i bejzbol palica, počela je u stanu, ali se preselila na parking ispred kuće. Dok je policija stigla, napadač je pobjegao. Povrijeđeni muškarac je prevezen u bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život, javili su američki mediji.

Policiji je trebalo tri dana da pronađe počinioca, taksistu Derela Bazbija. Uhapšen je i optužen za napad i nezakonito posedovanje oružja. Pojaviće se na sudu 3. marta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

njujork SAD napad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ