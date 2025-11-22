Tramp i Mamdani u Bijeloj kući: Od oštrih napada do iznenađujuće saradnje (Video)

Jedan drugog su nazivali fašistom i komunistom, a onda su se sastali i, kako pišu američki mediji, srdačno razgovarali. Neki idu dotle da kažu da je Mamdani "omađijao" Trampa.

Susret američkog predsjednika Donalda Trampa i novoizabranog gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija u Bijeloj kući privukao je veliku pažnju javnosti, jer je označio neočekivani zaokret u odnosu dvojice političara koji su mjesecima bili u otvorenom sukobu.

Tramp, koji je tokom Mamdanijeve kampanje redovno kritikovao njegov progresivni program i otvoreno prijetio uskraćivanjem saveznih sredstava Njujorku, ovog puta nastupio je iznenađujuće pomirljivo.

Trump now doing a Truth Social photo-dump of his meeting with Zohran Mamdani, including their pics with the FDR painting that Mamdani likedpic.twitter.com/4WBLDqkEzx — bryan metzger (@metzgov)November 21, 2025

Na sastanku u Ovalnom uredu izjavio je da "očekuje da pomaže Mamdaniju, a ne da mu odmaže", dok je gradonačelnik naglasio da je konstruktivan odnos s Bijelom kućom ključan zbog, kako je rekao, najdublje krize pristupačnosti života u modernoj istoriji Njujorka.

Posebnu pažnju izazvali su neočekivano topli tonovi tokom razgovora. Tramp je u više navrata branio Mamdanija od napada pojedinih konzervativnih komentatora koji su ga nazivali ekstremistom, ističući da je gradonačelnik "veoma razuman čovjek" i nipošto radikal kakvim ga pojedini pokušavaju predstaviti.

U jednom od najkomentarisanjih momenata sastanka, predsjednik je sa dozom šale poručio Mamdaniju da mu je "dozvoljeno da kaže da je Tramp fašista, jer je to lakše nego objašnjavati". Ta rečenica, izrečena u polušaljivoj atmosferi, ubrzo je postala viralna i pokazala da je susret imao i neočekivane političke nijanse.

Q: Are you affirming that you think President Trump is a fascist?



MAMDANI: I've spoken about--



TRUMP: That's okay. You can just say yes. I don't mind.pic.twitter.com/uWZFRcmGxB — Aaron Rupar (@atrupar)November 21, 2025

Prema informacijama iz oba kabineta, najveći dio razgovora odnosio se na sigurnosne izazove u Njujorku, strategije za povećanje pristupačnog stanovanja, stabilnost gradskog budžeta i mogućnosti da federalna administracija podrži infrastrukturne projekte. Mamdani je rekao da očekuje "pragmatičnu saradnju", naglasivši da građani Njujorka već dugo nose teret visokih troškova života, dok je Tramp istakao da želi da "Njujork uspije", bez obzira na političke razlike.

Američki komentatori burno su reagovali na ovaj susret. Liberalni analitičari tumače ga kao Trampov pokušaj da se pozicionira kao predsjednik koji može sarađivati čak i sa političkim protivnicima, posebno u momentu kada mu je potrebna stabilna slika uoči novih političkih bitaka u Kongresu.

Konzervativni komentatori su podijeljeni: dok jedni smatraju da je riječ o strateškom potezu koji može donijeti širu podršku izvan republikanske baze, drugi kritikovali su Trampa da "mekoćom prema Mamdaniju" daje legitimitet politikama koje su, prema njihovom mišljenju, suprotne republikanskim vrijednostima.

Istovremeno, progresivni komentatori upozoravaju da Mamdani mora biti oprezan kako ga Bijela kuća ne bi iskoristila za popravljanje imidža predsjednika, podsjećajući na sve oštre napade koje je Tramp upućivao tokom kampanje.

Iako je susret u Bijeloj kući protekao u iznenađujuće pozitivnoj atmosferi, ostaje da se vidi hoće li obećana saradnja zaista biti ostvarena.

Ideološki jaz između Trampa i Mamdanija i dalje je ogroman, a naredni mjeseci pokazaće hoće li pomirljivi tonovi iz Ovalnog ureda prerasti u konkretne političke dogovore.

Za sada je jasno samo jedno: ovaj susret otvorio je novo poglavlje u dinamici odnosa federalne administracije i gradske vlasti Njujorka, a reakcije širom Amerike pokazuju da će se taj odnos pomno pratiti.