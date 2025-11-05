Zohran Mamdani izabran za gradonačelnika Njujorka

Demokrate su na prvim većim izborima otkako je Donald Tramp ponovo postao predsjednik ostvarile značajan uspjeh. Najveću pažnju privukla je pobjeda Zohrana Mamdanija u Njujorku, koji će postati prvi muslimanski gradonačelnik ovog grada.

Demokrate su u utorak zabilježile pobede u tri izborne trke na prvim velikim izborima otkako je Donald Tramp ponovo preuzeo predsjedničku dužnost, dajući ovoj, ugroženoj stranci, priliku da povrati zamah uoči kongresnih međuizbora sljedeće godine.

U Njujorku je Zohran Mamdani (34), demokratski socijalista, pobijedio na izborima za gradonačelnika, čime je zaokružio svoj meteorski i neočekivani politički uspon - od malo poznatog državnog predstavnika do jedne od najvidljivijih demokratskih ličnosti u zemlji.

Mamdani će postati prvi muslimanski gradonačelnik najvećeg američkog grada. Na izborima je pobedio bivšeg demokratskog guvernera Endrua Kuoma (67), koji se kandidovao kao nezavisni kandidat, nakon što je izgubio nominaciju od Mamdanija na preliminarnim izborima.

Poruka Trampu: "Znam da gledaš, pojačaj zvuk"

Oba kandidata nosila su politički teret. Mamdani se suočio sa kritikama zbog toga što se identifikovao kao demokratski socijalista i zbog prošlih izjava o Izraelu i policijskoj upravi Njujorka, dok je Kuomova ostavka iz 2021. godine zbog optužbi za seksualno uznemiravanje zasjenila njegov potencijalni povratak. Republikanac Kertis Sliva se takođe kandidovao na opštim izborima .

"Svakog jutra ću se buditi sa jednim ciljem - da ovaj grad učinim boljim za vas nego što je bio dan ranije", rekao je Mamdani u svom pobjedničkom govoru, pre nego što se obratio predsjedniku SAD Donaldu Trampu: "Znam da gledate, pojačajte zvuk", rekao je.

Tramp je ranije zaprijetio da će ukinuti federalna sredstva gradu Njujorku ako Mamdani pobedi na izborima za gradonačelnika i pozvao njujorške Jevreje da glasaju protiv njega, kandidata ekstremno lijevog krila Demokratske stranke.

"Svaki Jevrej koji glasa za Zohraba Mamdanija (...) je glupa osoba!!!", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social, ocijenjujući da Mamdani "mrzi Jevreje".