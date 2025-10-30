BiH kupuje prostor za misiju u Njujorku vrijednosti 4,25 miliona KM

Savjet ministara usvojio je danas informaciju o kupovini poslovnog prostora za smještaj diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u Njujorku, po cijeni od 4.248.995 KM.

Izvor: Adam McCullough/Shutterstock

Objekat se nalazi u njujorškoj Trećoj Aveniji i ima 476,31 kvadratnih metara, te ispunjava sve kriterijume za smještaj misije, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Ugovor će potpisati ambasador BiH u Stalnoj misiji pri UN u Njujorku, a u dogovoru sa vlasnikom objekat će biti prilagođen potrebama misije bez dodatnih troškova po budžetu Ministarstva inostranih poslova.

Savjet ministara usvojio je i informaciju o uknjiženju objekta bivše SFRJ u Montevideu u Urugvaj, u vlasništvo BiH. Riječ je o objektu površine oko 530 kvadratnih metara, na zemljištu od 920 kvadratnih metara, smještenom u centru Montevidea u blizini brojnih ambasada.

Preuzimanje objekta i uknjižnje realizovani su nakon završene zapisničke primopredaje između komisije BiH i Srbije, a objekat je ranije dodijeljen BiH odlukom Zajedničkog komiteta za raspodjelu diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.

Usvojena je i informacija o novom zajedničkom akcionom planu za prevenciju i suzbijanje terorizma i nasilnog ekstremizma za zapadni Balkan.

Savjet ministara ovlastio je zamjenika ministra bezbjednosti Ivicu Bošnjaka da potpiše plan na Ministarskom forumu EU za zapadni Balkan u Sarajevu.

Plan nastavlja kontinuitet Akcionog plana iz 2018. godine i biće implementiran kroz prilagođene aktivnosti na regionalnom i državnom nivou.

Savjet ministara usvojio je i informaciju o održavanju devetog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH 27. novembra.

Teme sastanka obuhvataju poljoprivredu, ruralni razvoj, ribarstvo, fitosanitarne i veterinarske aspekte, kao i bezbjednost hrane, a predsjedavajući delegacije BiH iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa je Slobodan Cvijanović.