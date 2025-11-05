Ko je novi gradonačelnik Njujorka? Iz relativne anonimnosti popeo se u centar nacionalne političke oluje

Kako je Zohran Mamdani natjerao Amerikance da vjeruju u njega i ponudio im nadu.

Zohran Kvame Mamdani se iz relativne anonimnosti popeo u centar nacionalne političke oluje, a u utorak je postigao značajnu pobjedu koja će ga učiniti prvim muslimanskim gradonačelnikom Njujorka.

Mamdani, poslanik iz Kvinsa u ranim tridesetim godinama, vodio je kampanju zasnovanu na dvije jednostavne niti: direktnom fokusu na troškove života običnih Njujorčana i neumoljivoj akciji.

Obećanja poput regulisanih kirija, besplatnih gradskih autobusa, opštinskih prodavnica mješovitom robom i univerzalne brige o djeci postala su glavna tema poruke usmjerene na ljude stisnute stanovanjem, prevozom i svakodnevnim troškovima.

Ovaj program je umotao u neformalan, pristupačan stil: kratki društveni video klipovi koji su prikupili milione pregleda, masovna igra prikupljanja informacija i vještina susreta s biračima tamo gdje žive.

Mamdanijev uspon je bio dramatičan. U junu je šokirao stranku pobedivši bivšeg guvernera Endrua Kuoma na demokratskim predizborima izborima sa rangiranim izborom, pri čemu mu je Kuomo priznao pobedu u izbornoj noći.

To iznenađenje ga je odvelo od relativne anonimnosti do nacionalne scene, gdje se o njemu raspravljalo ne samo zbog njegove politike, već i zbog toga šta bi njegova pobjeda mogla da znači za pravac Demokratske stranke.

Pristalice su pozdravile kandidata koji "zaista deluje stvarno" i govorio je o svakodnevnim brigama, poput "cijene kolica sa halal hranom", kako je rekao jedan komentator, na način koji je povezivao zajednice.

Uspon se vodio na više frontova. Mamdani se suočavao sa stalnim napadima konzervativnih medija, istaknutih poslovnih podržavalaca suparnika i ponovljenim uvredama američkog predsjednika Donalda Trampa, koji ga je vrijeđao i intervenisao u posljednjem trenutku.

Tramp i drugi protivnici su takođe podigli uzbunu zbog Mamdanijevih predloga, nazivajući ih ekstremnim i preteći da će obustaviti federalno finansiranje ako pobjedi. Čak je i unutar centrističkih demokratskih krugova postojao skepticizam, a posmatrači su upozoravali da će upravljanje Njujorkom biti napeto.

"Svi su izvadili noževe, a ovo je veoma težak grad za upravljanje", upozorio je politolog prije nego što je trka odlučena.

Kampanja izazvala talas neprijateljstva na internetu

Zagovaračke grupe koje prate incidente mržnje zabilježile su nagli porast antimuslimanskih objava i nasilnih prijetnji nakon preliminarnih izbora, uključujući stotine islamofobičnih referenci i više od stotinu izveštaja o nasilju povezanom sa mržnjom dan nakon zatvaranja biračkih mjesta.

Mamdanijeve pristalice i grupe za građanska prava pozvale su javne zvaničnike da osude porast islamofobije i uznemiravanja. Ipak, Mamdani je svoju pobjedu predstavio kao ukor statusu kvo i signal široj nacionalnoj publici.

U svom pobjedničkom govoru, predstavio je Njujork kao model za borbu protiv onoga što je opisao kao nacionalni pad: "Ako neko može da pokaže naciji koju je izdao Donald Tramp kako da ga pobedi, to je grad koji ga je rodio. U ovom trenutku političke tame, Njujork će biti svjetlost."

Najbogatiji čovjek na svijetu, Ilon Mask, napao je Mamdanija pre izbora, vrjeđajući ga na način koji bi se mogao protumačiti kao rasno motivisan.

"Ne zaboravite da glasate u Njujorku. Imajte na umu da je glas za Slivu zapravo glas za 'Mumdumija' ili kako god se zove. Glasajte za Kuoma!", napisao je Mask.