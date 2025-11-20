logo
Sudije u NBA ligi poništile koš u posljednjoj sekundi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Dalas je bio blizu da izbori produžetak, ali su sudije poništile koš zbog faula u napadu na meču protiv Niksa. Svi su se uhvatili za glavu.

sudije ponistile kos za produzetak dalasa protiv njujorka Izvor: Printscreen/X/BleacherReport

Dalas je bio blizu da se vrati na pobjednički kolosijek, ali je kod kuće na kraju izgubio od Niksa (113:111). I to u nevjerovatno dramatičnoj završnici u kojoj su navijači prvo mislili da je dosuđen faul za dodatno slobodno bacanje i pobjedu, ali su arbitri umjesto toga pokazali da je faul u napadu i da neće biti ni produžetka...

Ostale su četiri sekunde na satu pošto je Branson bio polovičan sa penala (113:111). To je značilo da je Mavsima dovoljan koš za produžetak ili trojka za pobjedu. Brendon Vilijams je preuzeo odgovornost, krenuo na prodor, pogodio i u tom momentu se čula sudijska pištaljka.

Nadao se Vilijams da to znači da će imati dodatno bacanje za pobjedu, ali je arbitar umjesto toga pokazao da je on napravio faul na Lendriju Šemetu. Koš je poništen, Niksi su odnijeli pobjedu.

Nije igrao Kuper Fleg zbog prehlade, a po 23 poena za Dalas dali su Nađi Maršal i Dianđelo Rasel. U timu Njujorka je najbolji bio Branson sa 28 poena. Svi očekuju reakciju Maveriksa poslije potpunog haosa koji se dešava u ekipi i dugo očekivanog otpuštanja Nika Herisona.

Nikola Jokić zna unapred akciju Dalasa
(MONDO)

