"Napad na suverenu državu je čin rata i kršenje zakona": Gradonačelnik Njujorka kritikovao udar na Venecuelu

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani izjavio je da je unaprijed bio obavješten o hapšenju Nikolasa Madura i njegove supruge, koji bi trebalo da budu smješteni u savezni pritvor u Bruklinu.

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka, Zohran Mamdani, oglasio se povodom hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura. Mamdani je na društvenim mrežama naveo da je unaprijed bio obavješten o hapšenju Madura i njegove supruge, kao i o njihovom planiranom smještaju u savezni pritvor u Njujorku. Navodno će biti smješteni u Metropolitan Detention Center u Bruklinu.

Oštra kritika Trampove administracije

Mamdani je oštro kritikovao postupke administracije Donalda Trampa.

"Jednostrani napad na suverenu državu je čin rata i kršenje saveznog i međunarodnog prava", rekao je gradonačelnik. "Ova otvorena potraga za promjenom režima ne pogađa samo one u inostranstvu, već direktno utiče i na stanovnike Njujorka, uključujući desetine hiljada Venecuelaca koji ovaj grad smatraju svojim domom", zaključio je.

