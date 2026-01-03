logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Napad na suverenu državu je čin rata i kršenje zakona": Gradonačelnik Njujorka kritikovao udar na Venecuelu

"Napad na suverenu državu je čin rata i kršenje zakona": Gradonačelnik Njujorka kritikovao udar na Venecuelu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani izjavio je da je unaprijed bio obavješten o hapšenju Nikolasa Madura i njegove supruge, koji bi trebalo da budu smješteni u savezni pritvor u Bruklinu.

Gradonačelnik Njujorka kritikovao udar na Venecuelu Izvor: Liri Agami/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka, Zohran Mamdani, oglasio se povodom hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura. Mamdani je na društvenim mrežama naveo da je unaprijed bio obavješten o hapšenju Madura i njegove supruge, kao i o njihovom planiranom smještaju u savezni pritvor u Njujorku. Navodno će biti smješteni u Metropolitan Detention Center u Bruklinu.

Oštra kritika Trampove administracije

Mamdani je oštro kritikovao postupke administracije Donalda Trampa.

"Jednostrani napad na suverenu državu je čin rata i kršenje saveznog i međunarodnog prava", rekao je gradonačelnik. "Ova otvorena potraga za promjenom režima ne pogađa samo one u inostranstvu, već direktno utiče i na stanovnike Njujorka, uključujući desetine hiljada Venecuelaca koji ovaj grad smatraju svojim domom", zaključio je.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikolas Maduro zohran mamdani njujork

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ