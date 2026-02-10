Danas hladnije, ponegdje moguća kiša

﻿U cijeloj BiH danas će biti pretežno oblačno i malo svježije vrijeme, ponegdje sa slabim padavinama.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uglavnom će padati slaba kiša, na jugu umjerena, a na planinama susnježica ili snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha od pet do 10, na jugu do 12, u visokoj Hercegovini od dva stepena Celzijusova.

Tokom većeg dijela dana duvaće slab vjetar, na sjeveroistoku slab do umjeren, istočnih smjerova ili promjenljiv. Uveče vjetar skreće na južne smjerove i jača, pa će od jugozapada ka istoku biti pojačanih udara juga.

Oprez na putevima zbog mokrih kolovoza

Saobraćaj se jutros odvija po mokrim kolovozima, a otežano se vozi u tunelu Karaula na magistralnom putu Žepče-Maglaj zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva teretna vozila, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašica-Miljevina.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Radovi se izvode i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj Ljeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

U FBiH se zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila čija masa prelazi dozvoljenu saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja.

Iz AMS-a podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do tri i po tone, a granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.