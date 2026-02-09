BiH u prošloj godini posjetilo više od 1,9 miliona turista, ostvareno preko 4 miliona noćenja

Bosna i Hercegovina je u periodu od januara do decembra 2025. godine zabilježila blagi rast turističkog prometa, pokazuju najnoviji podaci Agencije za statistiku BiH.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Tokom cijele godine ostvareno je ukupno 1.963.443 turističkih posjeta, što predstavlja povećanje od 0,3 posto u odnosu na 2024. godinu.

Rast je zabilježen i kod domaćih i kod stranih gostiju. Broj posjeta domaćih turista veći je za 0,2 posto, dok su strani turisti ostvarili rast od 0,4 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Pozitivan trend nastavljen je i kada je riječ o noćenjima. Turisti su tokom 2025. godine ostvarili ukupno 4.083.977 noćenja, što je za jedan posto više u poređenju s 2024. godinom. Domaći turisti ostvarili su 1,4 posto više noćenja, dok je broj noćenja stranih turista povećan za 0,9 posto. U ukupnoj strukturi noćenja, strani turisti i dalje dominiraju sa 70,3 posto, dok domaći čine 29,7 posto.

Najveći broj noćenja među stranim turistima ostvarili su gosti iz Hrvatske, koji učestvuju sa 14,1 posto u ukupnom broju noćenja stranih turista. Slijede turisti iz Srbije sa 10,9 posto te iz Turske sa 9,7 posto. Značajan udio imaju i turisti iz Slovenije (5,9 posto) i Saudijske Arabije (5,6 posto). Među važnijim emitivnim tržištima su i Njemačka, Kina, Sjedinjene Američke Države i Italija. Navedene zemlje zajedno čine više od 60 posto ukupnog broja noćenja stranih turista u Bosni i Hercegovini.

Kada je riječ o vrstama smještaja, uvjerljivo najveći broj noćenja ostvaren je u hotelima i sličnim smještajnim objektima, koji čine čak 93,7 posto ukupno registrovanih noćenja.

Podaci pokazuju i razlike u dužini boravka stranih turista. Najduže se u Bosni i Hercegovini zadržavaju turisti iz Egipta, s prosječnim boravkom od 3,6 noćenja po dolasku. Slijede gosti iz Kuvajta i Katara, dok turisti iz Francuske i Latvije u prosjeku borave nešto više od tri noćenja. Među zemljama s kraćim prosječnim boravkom nalaze se Danska, Bahrein i Poljska.