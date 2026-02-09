BiH u prošloj godini posjetilo više od 1,9 miliona turista, ostvareno preko 4 miliona noćenja

Bosna i Hercegovina je u periodu od januara do decembra 2025. godine zabilježila blagi rast turističkog prometa, pokazuju najnoviji podaci Agencije za statistiku BiH.
Tokom cijele godine ostvareno je ukupno 1.963.443 turističkih posjeta, što predstavlja povećanje od 0,3 posto u odnosu na 2024. godinu.
Rast je zabilježen i kod domaćih i kod stranih gostiju. Broj posjeta domaćih turista veći je za 0,2 posto, dok su strani turisti ostvarili rast od 0,4 posto u odnosu na prethodnu godinu.
Pozitivan trend nastavljen je i kada je riječ o noćenjima. Turisti su tokom 2025. godine ostvarili ukupno 4.083.977 noćenja, što je za jedan posto više u poređenju s 2024. godinom. Domaći turisti ostvarili su 1,4 posto više noćenja, dok je broj noćenja stranih turista povećan za 0,9 posto. U ukupnoj strukturi noćenja, strani turisti i dalje dominiraju sa 70,3 posto, dok domaći čine 29,7 posto.
Najveći broj noćenja među stranim turistima ostvarili su gosti iz Hrvatske, koji učestvuju sa 14,1 posto u ukupnom broju noćenja stranih turista. Slijede turisti iz Srbije sa 10,9 posto te iz Turske sa 9,7 posto. Značajan udio imaju i turisti iz Slovenije (5,9 posto) i Saudijske Arabije (5,6 posto). Među važnijim emitivnim tržištima su i Njemačka, Kina, Sjedinjene Američke Države i Italija. Navedene zemlje zajedno čine više od 60 posto ukupnog broja noćenja stranih turista u Bosni i Hercegovini.
Kada je riječ o vrstama smještaja, uvjerljivo najveći broj noćenja ostvaren je u hotelima i sličnim smještajnim objektima, koji čine čak 93,7 posto ukupno registrovanih noćenja.
Podaci pokazuju i razlike u dužini boravka stranih turista. Najduže se u Bosni i Hercegovini zadržavaju turisti iz Egipta, s prosječnim boravkom od 3,6 noćenja po dolasku. Slijede gosti iz Kuvajta i Katara, dok turisti iz Francuske i Latvije u prosjeku borave nešto više od tri noćenja. Među zemljama s kraćim prosječnim boravkom nalaze se Danska, Bahrein i Poljska.