Nema odgađanja EES-a: Potvrđen rok, ali i ostavljen prostor za fleksibilnost

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Postepeno uvođenje sistema ulaska/izlaska u EU (EES) biće završeno 9. aprila i nisu najavljena njegova nova produženja.

Nema odgađanja EES-a Izvor: Ivan Marc/Shutterstock

Uredba o EES-u ipak predviđa određene fleksibilnosti za države članice Unije za period nakon završetka uvođenja u aprilu, rečeno je Srni iz Delegacije EU u BiH.

"Drugim riječima, do 10. aprila 2026. godine, sve države članice dužne su u cijelosti da implementiraju EES sistem na svim svojim graničnim prelazima i evidentiraju sve državljane trećih zemalja prilikom prelaska granice", dodaju iz Delegacije EU.

MUP Hrvatske ranije je poručio da nema odgađanja i da EES mora biti u aprilu u potpunosti funkcionalan, iako su na granicama BiH i Hrvatske svakodnevne gužve od kada je počelo postepeno uvođenje ovog sistema.

EES je sistem EU za automatsko elektronsko praćenje i evidentiranje prelazaka granica državljana trećih zemalja prilikom ulaska u zemlje šengenskog prostora i uključuje biometrijsku registraciju – otiske prstiju i fotografisanje lica koja ulaze u šengenski prostor.

