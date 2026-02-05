logo
Evropska komisija: Nema odlaganja primjene EES

Autor Dušan Volaš Izvor Eupravozato
Primena evropskog sistema ulaska i izlaska, za registraciju državljana zemalja koje nisu članice Evropske unije neće biti odložena, tvrde iz Evropske komisije.

Da li se EES odlaže ili ne i kako ćemo putovati od aprila Izvor: Plam Petrov/Shutterstock

"Nisu najavljena nova produženja postepenog uvođenja", rekao je portparol Evropske komisije Markus Lamert, nakon što su se pojavile informacije da će se primjena EES odložiti.

Podsjetio je da će se postepeno uvođenje sistema za ulazak/izlazak (EES) završiti 9. aprila 2026. godine kao i da uredba o EES sistemu već predviđa određene fleksibilnosti za države članice za period nakon završetka uvođenja u aprilu ove godine.

Portparol Evropske komisije Markus Lamert
Izvor: European Commission

"To znači da će do 10. aprila 2026. godine sve države članice morati u potpunosti da uspostave EES na svim svojim graničnim prelazima i registruju sve državljane trećih zemalja koji prelaze granice. Nakon završetka uvođenja, države članice će i dalje moći djelimično da obustave rad EES-a gdje je to potrebno tokom perioda od dodatnih 90 dana sa mogućim produženjem od 60 dana kako bi se pokrio ljetnji vrhunac. Ovo je predviđeno zakonodavstvom i daće neophodne alate za upravljanje potencijalnim produženim redovima čekanja", rekao je Lamert našem dopisniku iz Brisela.

(EUpravo zato.rs)

Tagovi

EES granica granice

Još iz INFO

