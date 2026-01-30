logo
Od 10. aprila prelazak granice više neće biti isti: Sistem se mijenja, uvodi se novo pravilo

Od 10. aprila prelazak granice više neće biti isti: Sistem se mijenja, uvodi se novo pravilo

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

EES prelazi na neprekidan rad, očekuju se višesatne gužve tokom praznika i ljetne sezone, ali postoje načini da se dodatne kontrole izbjegnu.

EES prelazi na neprekidan rad od aprila Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Posle 10. aprila putovanja u zemlje Šengen zone dobijaju novu dimenziju. Tog dana sistem EES (Entry/Exit System) prelazi u puni, 24-časovni režim rada, što znači da će biti aktivan bez prekida na svim spoljnim granicama Evropske unije.

Iako će se putnici već tokom februara susresti sa produženim radom sistema, pravi pritisak očekuje se tokom uskršnjih i prvomajskih praznika, kao i u jeku ljetne turističke sezone. Produženi rad EES-a podrazumijeva dodatne provjere i biometrijsko evidentiranje, zbog čega se procjenjuje da bi gužve na pojedinim graničnim prelazima mogle trajati i po nekoliko sati.

EES se odnosi isključivo na spoljne granice Šengen zone i važi za državljane trećih zemalja, među kojima su i građani BiH. Ne primjenjuje se na zemlje koje nisu dio Šengena, bez obzira na to da li su članice Evropske unije.

Građani BiH mogu izbjeći EES sistem putujući u zemlje koje nisu dio Šengen zone. Među najčešćim izborima su zemlje regiona - Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Albanija. Van EES sistema su i Turska, kao i Kipar, koji jeste članica EU, ali nije dio Šengena, što ga čini atraktivnom destinacijom bez dodatnih graničnih procedura.

Najveća zadržavanja tradicionalno se bilježe na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom. Tokom ljetnih mjeseci gužve su moguće i na prelazima sa Bugarskom, naročito zbog tranzita ka Grčkoj. Prema ranijim iskustvima, čak i u fazama kada je EES radio svega nekoliko sati dnevno, pojedini putnici su čekali i do 12 sati. Kako se rad sistema bude produžavao, očekuje se i rast zadržavanja.

Do sada su granične službe imale mogućnost da privremeno isključe EES u trenucima najvećih gužvi. Od 10. aprila to više neće biti moguće – sistem će raditi neprekidno, 24 sata dnevno, bez izuzetaka. Taj datum dodatno dobija na značaju jer se poklapa sa Velikim petkom, kada veliki broj građana putuje ili se vraća iz inostranstva, što bi moglo dovesti do ozbiljnih zastoja na granicama.

Očekuju se velike gužve na graničnim prelazima za vikend! EES sistem dodatno usporio proceduru, nadležni apeluju na vozače
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

(Kamatica/MONDO)

EES granice promjene

