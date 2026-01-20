EU uvodi “digitalni pasoš”: Šta to znači za putnike iz BiH

Evropska unija priprema digitalnu uslugu koja će državljanima trećih zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, omogućiti brži i lakši prelazak šengenske granice.

Šta je EU “digitalni pasoš” i EU Digital Travel aplikacija

Ovo pitanje posebno je postalo aktuelno nakon brojnih žalbi građana BiH da su se zadržavanja na hrvatskoj granici EU značajno produžila nakon što je počelo uvođenje EES-a krajem prošle godine 12.10.2025., novog sistema digitalne evidencije putnika koji ulaze u šengenski prostor, uoči uvođenja ETIAS-a, onlajn formulara koji će građani trećih zemalja morati popunjavati ako žele ući u EU.

Digitalna usluga, koja će se zvati “digitalna aplikacija za putovanje” biće određena vrsta “digitalnog pasoša”, odnosno mogućnost skladištenja biometrijskih podataka građana u digitalnom obliku. Kako je rečeno za Nezavisne novine u Evropskoj komisiji, ova usluga će biti ponuđena i građanima trećih zemalja, koji ispunjavaju uslove. Najvažniji uslov je odgovarajući biometrijski pasoš, a potrebno je ispuniti i druge tehničke uslove, od kojih je najvažniji uspostavljanje digitalnog identiteta.

EES i ETIAS – ključni rokovi i šta se mijenja na granici

Armina Musa, savjetnica direktora za bezbjednost informacionih sistema u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, za “Nezavisne” je potvrdila da IDDEAA zna za ovu uslugu koju EU priprema i tvrdi da će za njenu primjenu biti tehnički spremna, ali upozorava da bi se ponovo, kao i mnogo puta do sada, u sve mogla uplesti politika.

“Dok se na nivou BiH ne usvoji novi zakon o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja, u potpunosti usklađen sa eIDAS 2.0, građani BiH ovu vrstu evropskih usluga neće moći formalno koristiti. Upravo kroz taj zakon, kao i kroz prateće podzakonske akte, mora se jasno i dosljedno urediti ova oblast po vertikali i horizontali svih nivoa vlasti, kako bi se osigurala pravna sigurnost, interoperabilnost i međunarodno priznanje digitalnog identiteta BiH”, rekla je ona.

Šta konkretno znači za građane BiH

Kako je istakla Musa, IDDEEA je u proteklom periodu uspješno završila prvu fazu razvoja digitalnog novčanika, čime je BiH ušla u krug država koje već imaju operativne temelje za savremeni digitalni identitet usklađen sa evropskim praksama. Ovaj posao je, kako je naglasila, realizovan zahvaljujući podršci i uz blisku koordinaciju s Delegacijom EU i njemačkom agencijom za razvoj GIZ.

Dodala je da se uskoro očekuje i završetak druge faze, nakon čega će građanima BiH biti dostupan potpuno EU usklađen digitalni novčanik u skladu sa eIDAS 2.0.

“Ključni naredni korak je donošenje savremenog zakonskog okvira na državnom nivou, čime bi se građanima BiH omogućilo da u punom kapacitetu koriste buduće evropske digitalne identitete i usluge koje iz njih proizlaze”, rekla je Musa.

Kako je pojašnjeno u Evropskoj komisiji, “digitalni pasoš” će imati sve potrebne podatke koji se nalaze na fizičkom pasošu, a usluga bi trebalo da počne da funkcioniše od 2030. godine, nakon što se EES i ETIAS u potpunosti uspostave i počnu normalno da rade.

Šta BiH mora uraditi da prati EU digitalni okvir

EES bi trebalo da počne da funkcioniše od 10. aprila, do kada bi podaci većine građana trebalo da budu uneseni u sistem. Potom će do kraja ove godine početi primjena ETIAS-a, koji će važiti tri godine ili do isteka važećeg pasoša, a biće potrebno platiti taksu od 21 evro.

“Digitalna putna isprava može se zatražiti prilikom dobijanja novog pasoša ili lične karte, bez dodatnih troškova. Kada aplikacija EU Digital Travel bude dostupna, putnici će moći i sami da putem aplikacije kreiraju digitalnu putnu ispravu na osnovu svoje postojeće putne isprave. Putnici takođe mogu odlučiti da ne zatraže digitalnu putnu ispravu i da nastave koristiti isključivo svoj fizički pasoš ili ličnu kartu. Nakon što aplikacija EU Digital Travel bude dostupna, državljani trećih zemalja moći će sami da putem aplikacije kreiraju ‘digitalni pasoš’, na osnovu svog postojećeg fizičkog pasoša”, pojašnjeno je u Komisiji.

Šta putnici mogu uraditi već sada

Putnici će moći kreirati digitalnu putnu ispravu tako što će pomoću aplikacije na svom mobilnom telefonu skenirati svoju fizičku putnu ispravu.

“Aplikacija će provjeriti da li je dokument autentičan i da li odgovara licu putnika, upoređujući ga s biometrijskom fotografijom pohranjenom u putnoj ispravi, kako bi se osiguralo da samo legitimni nosilac može kreirati digitalnu putnu ispravu na osnovu tog fizičkog dokumenta. Nakon što je digitalna putna isprava kreirana, i prije prelaska granice, putnici je mogu dostaviti graničnim organima na prethodnu provjeru. Granične vlasti će obaviti iste provjere kao i u slučaju kada putnik fizički predoči svoju putnu ispravu na kontrolu. Time će se prelazak granice učiniti bržim i jednostavnijim”, pojašnjeno je.

