Gužve na granicama zbog novih EU pravila: Čekanja i do 12 sati pred praznike

Nova pravila ulaska u zemlje Evropske unije izazivaju velike gužve na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom. Putnici čekaju i do 12 sati, dok se najgore situacije očekuju pred novogodišnje i božićne praznike, posebno za autobuse i kamione.

Izvor: Plam Petrov/Shutterstock

Nova pravila za ulazak u većinu zemalja Evropske unije izazvala su povećane gužve na graničnim prelazima, posebno sa Mađarskom i Hrvatskom.

Na nekim prelazima čekalo se i do 10 sati, a najveće gužve se očekuju pred novogodišnje i božićne praznike.

Na svim prelazima prema Mađarskoj novi sistem primjenjuje se oko mjesec dana, pa su duža čekanja praktično neizbežna. Mađarska policija pokušava da ubrza proceduru tako što vozila raspoređuje u kolone prema vrsti pasoša putnika.

"Na označenim trakama, ili kada su u pitanju autobusi, skeniranje se vrši u vozilu, a naše kolege podatke unesu ranije, tako da putnik kada stigne do kabine za pregled pasoša ne mora dodatno da čeka", objašnjava Levente Bauko iz mađarske policije.

S druge strane, iz hrvatske granične policije navode da uvođenje novog sistema nije donijelo velike promjene na prelazima.

"Da bismo minimalizovali čekanje i osigurali nesmetan protok saobraćaja, primjenjujemo niz mjera: označavamo trake za registraciju u EES-u, koristimo mobilne uređaje i prilagođavamo se trenutnim okolnostima. To omogućava efikasniju kontrolu i registraciju putnika", kažu iz vukovarsko-sremske policijske uprave.

Prvi ozbiljan test sistema bio je za Dan primirja, kada su mnogi putnici koristili praznik za putovanja. Autobusi su čekali i do 12 sati na Horgošu i do šest sati na Batrovcima, a dolazilo je i do zastoja sistema.

"Posebni problemi javljaju se kod osoba sa invaliditetom, onih sa posebnim potrebama, ili ljudi sa zdravstvenim problemima, na primjer artritisom, gdje je otežano uzimanje otisaka prstiju", objašnjava Aleksandar Seničić iz JUTA.

Novi sistem automatski bilježi trajanje boravka u šengenskom prostoru, koje ne smije prelaziti 90 dana u periodu od šest mjeseci. Posebno su pogođeni vozači kamiona, jer im se svaki dan proveden u šengenskoj zoni odmah računa.

"Problem je što su šengenske zemlje stigle na naše granice. Ako vozač krene iz Novog Sada ili Vojvodine, već istog dana ulazi u šengen i taj dan mu se računa od dozvoljenih 90 dana. Vozači su u panici, njih 10-15 hiljada ne zna šta da radi kada ne mogu da voze. Poslodavci moraju da traže zamene, a nema dovoljno vozača. Sigurno će prevoz poskupjeti oko 50 odsto", upozorava Dušan Nikolić iz Grupacije za drumski transport PKS.

Pored kontrole boravka, novi sistem uveden je i radi sprečavanja ilegalnih migracija, traženja azila, rada na crno i trgovine ljudima.

(EUpravo zato/rts.rs)