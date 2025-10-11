Od sutra na snazi nova pravila na granicama: Ovako izgleda postupak, očekuju se velike gužve

Sistem EES elektronski evidentira vreme i mesto ulaska i izlaska državljana trećih zemalja s odobrenjem za kratkotrajni boravak, izračunava preostalo dozvoljeno vrijeme boravka i prikuplja biometrijske podatke.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Hrvatska će od sutra, 12. oktobra, uvesti novi sistem kontrole na graničnim prelazima za državljane zemalja izvan šengenskog prostora, što bi moglo da izazove gužve na granicama sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, prenose danas hrvatski mediji.

Izvor: Europa.rs/printscreen

Riječ je o početku rada Sistema ulaska i izlaska (Entry/Exit System – EES) Evropske unije, koji digitalno bilježi podatke o ulasku i izlasku državljana takozvanih trećih zemalja i zamenjuje dosadašnje ručno stavljanje pečata na pasoše, prenijela je hrvatska agencija.

Sistem EES elektronski evidentira vreme i mesto ulaska i izlaska državljana trećih zemalja s odobrenjem za kratkotrajni boravak, izračunava preostalo dozvoljeno vrijeme boravka i prikuplja biometrijske podatke kao što su fotografija lica i otisci četiri prsta desne ruke.

Djeca mlađa od 12 godina izuzeta su od uzimanja otisaka prstiju.

Granični prelaz

Prilikom sljedećih dolazaka identitet se potvrđuje upoređivanjem postojeće fotografije iz sistema sa slikom s putne isprave, čime se ubrzava kontrola, istakli su u hrvatskom Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Novi sistem dostupan četiri sata dnevno

Sistem će se primjenjivati na svim međunarodnim graničnim prelazima, uključujući one koji su privremeno određeni za međunarodni saobraćaj prema sporazumu sa BiH, Srbija danas prenosi pisanje Tanjuga.

U početku će registracija u EES biti dostupna minimalno četiri sata dnevno, da bi se postepeno tokom šest meseci produžavala do 24-satne primjene.

Izvor: Europa.rs/printscreen

Putnicima iz trećih zemalja biće namjenjene posebne EES trake, ali u vrijeme većih gužvi sistem će raditi na svim trakama.

Uz EES, Hrvatska uvodi i Nacionalni program olakšica (NPO) za putnike iz trećih zemalja koji često prelaze granicu, a ne predstavljaju bezbjednosni rizik, navodi agencija.

Učesnici u programu NPO moći će da prolaze granicu brže jer se pri ponovnim ulascima neće vršiti novo biometrijsko snimanje, pošto će sistem fotografiju s putne isprave upoređivati s onom koja je već pohranjena u EES-u.

Kako izgleda postupak

Na aerodromima u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Puli, Zadru i Rijeci biće dostupni i EES kiosci namenjeni putnicima koji prvi put ulaze u šengenski prostor i još nemaju kreiran EES dosje.

Postupak uključuje skeniranje putne isprave, uzimanje biometrije lica i otisaka prstiju i popunjavanje kratkog upitnika, uz podršku na 15 jezika.

Uvođenje EES-a će vjerovatno da produži trajanje kontrole na putnim prelazima, posebno za putnike koji prvi put ulaze u sistem i moraju da izađu iz vozila radi pravljenja EES dosjea i provere identiteta,navodi hrvatska agencija.

Iz MUP-a Hrvatske rečeno je da očekuju da će se čekanja smanjiti nakon što sistem postane rutinski i veći broj putnika dobije lične EES dosijee.

(Srbija Danas/MONDO)