Sve o novom EES sistemu koji startuje 12. oktobra: Koja dokumenta će građani morati da daju na granici

Odlučeno je da se sistem uvede postepeno, a ne odjednom na svim graničnim prelazima zemalja članica

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Novi EES sistem, koji stupa na snagu 12. oktobra će u velikoj mjeri promijeniti dosadašnji načina putovanja i prelaska graničnih prelaza. Pečatiranje pasoša će postati prošlost, a sa početkom njegove implementacije očekuju se i velike gužve.

Iz tog razloga odlučeno je da se sistem uvede postepeno, a ne odjednom na svim graničnim prelazima zemalja članica kako je prvobitno bilo planirano.

Putnici će od sada na graničnim prelazima morati da daju otiske pristiju i fotografije lica, a mnogi se pitaju zašto je to potrebno i gdje će njihovi podaci biti čuvani?

Koje podatke će prikupljati novi sistem ulaska u EU?

EES prikuplja, bilježi i čuva:

podatke navedene u vašem putnom dokumentu (npr. puno ime, datum rođenja itd.)

datum i mjesto svakog ulaska i izlaska

fotografiju lica i otiske prstiju (biometrijski podaci)

informaciju da li vam je odbijen ulazak

Na osnovu prikupljenih biometrijskih podataka, biće kreirani biometrijski šabloni/fajlovi i čuvani u zajedničkoj Biometrijskoj službi za poređenje.

Ako imate vizu za kratki boravak radi ulaska u šengenski prostor, vaši otisci prstiju već su sačuvani u Viznom informacionom sistemu (VIS) i neće se ponovo čuvati u EES-u.

U zavisnosti od vaše konkretne situacije, sistem takođe prikuplja vaše lične podatke iz:

Viznog informacionog sistema (koji sadrži dodatne lične podatke)

Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS), posebno status vašeg ETIAS odobrenja za putovanje i, ako je primjenljivo, podatke o tome da li ste član porodice državljanina EU. ETIAS će stupiti na snagu tek nakon primjene EES sistema.

Sve ovo se obavlja u potpunosti u skladu sa pravilima i pravima o zaštiti podataka.

Zašto se vaši podaci prikupljaju u EES-u?

EES se svakako ne uvodi bez razloga. Vaši podaci se prikupljaju i obrađuju u EES-u kako bi se:

unapredila efikasnost upravljanja spoljnim granicama

spriječila neregularna imigracija

olakšalo upravljanje migracionim tokovima

identifikovali putnici koji nemaju pravo ulaska ili koji su prekoračili dozvoljeni boravak

identifikovali putnici koji koriste lažne identitete ili pasošepomoglo u sprečavanju, otkrivanju i istraživanju terorističkih djela i drugih teških zločina



Kako ćete biti obaviješteni o obradi vaših ličnih podataka?

Prilikom prelaska spoljnih granica evropskih zemalja koje primenjuju EES za kratki boravak (maksimalno 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana), dobićete pisane informacije o EES-u i svojim pravima.

Uslovi za prikupljanje i čuvanje ličnih podataka u EES-u utvrđeni su Uredbom (EU) 2017/2226 kojom je uspostavljen Sistem ulaska/izlaska.

Ko može da pristupi vašim ličnim podacima?

Granične, vizne i imigracione vlasti evropskih zemalja koje koriste EES, u svrhu provere vašeg identiteta i utvrđivanja da li imate pravo na ulazak ili boravak na teritoriji.

Organi za sprovođenje zakona zemalja koje koriste EES i Europol – u svrhe sprovođenja zakona.

Pod strogim uslovima, vaši podaci mogu biti preneti drugoj zemlji (unutar ili izvan EU) ili međunarodnoj organizaciji (navedenoj u Aneksu I Uredbe (EU) 2017/2226 – organizacija UN, Međunarodna organizacija za migracije ili Međunarodni komitet Crvenog krsta) za potrebe povratka (član 41(1) i (2), član 42) i/ili u svrhe sprovođenja zakona (član 41(6)), prenosi B92.

Prevoznici će moći samo da provjere da li su nosioci viza za kratki boravak već iskoristili broj ulazaka predviđen svojom vizom, ali neće imati pristup drugim ličnim podacima.

Koliko dugo EES čuva vaše lične podatke?

Vaši podaci će se čuvati u sistemu samo u svrhe za koje su prikupljeni i u vremenskom periodu koji je posebno određen.

Šta ako odbijete da vam se uzmu otisci prstiju ili fotografiše lice?

Ako odbijete da dostavite svoje biometrijske podatke, biće vam uskraćen ulazak na teritoriju evropskih zemalja koje koriste EES.

(Mondo)