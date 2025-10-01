Traže se efikasna rješenja: Uvođenje EES i ETIAS sistema produžiće zadržavanja na granici

Primjena sistema ulaska i izlaska (EES) na granicama EU, koji počinje 12. oktobra, i sistema putnih informacija i odobravanja (ETIAS), najavljenog za naredni april, dodatno će povećati zadržavanja na graničnim prelazima.

To će se negativno odraziti na trgovinsku razmjenu BiH, kažu u Spoljnotrgovinskoj komori BiH.

Iz Komore je rečeno da prilikom primjene tih sistema treba pronaći prilagođeno rješenje za BiH jer mogu nastati ozbiljni problemi u organizaciji međunarodnog transporta.

"Imajući u vidu da je Balkan okružen granicama EU, smatramo da ga ne treba posmatrati kao treću stranu i da ga treba isključiti iz EES i ETIAS sistema ili pronaći moguće rješenje za pojednostavljenje ili smanjenje administrativnih procedura kako bi se olakšao prekogranični transport i bolja integracija sa tržištem EU", ističu iz Komore.

Prema optimističnim predviđanjima, napomenuli su iz Komore, dodatno zadržavanje na graničnim prelazima po osobi iznosiće oko jednu minutu.

Dodali su da su prethodnih godina upozoravali na važnost rješavanja ovog pitanja s konkretnim prijedlozima, svjesni činjenice da je obim razmjene sa EU iznad 70 odsto, kao i ekonomskih posljedica koje može izazvati njegovo nerješavanje.

Ovo pitanje, kako su naveli, opterećuje i ostale zemlje regiona, tako da je Komorski investicioni forum zapadnog Balkana u maju 2023. godine uputio inicijativu Evropskoj komisiji koju su potpisali predsjednici komora svih šest članica.

Odgovor Evropske komisije je da svaki boravak duži od 90 dana potpada pod jurisdikciju država članica EU i da je za to potrebna nacionalna viza ili boravišna dozvola, ali i da je Evropska komisija spremna razmatrati ovo pitanje u okviru Plana rasta za zapadni Balkan.

"I nakon podnošenja ove inicijative smo, u nekoliko navrata, zahtjevali pokretanje zajedničke inicijative zemalja Balkana prema Evropskoj komisiji, pozivajući se na odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i koristeći mogućnosti koje daje i Plan rasta", naveli su iz Komore.

Podsjetili su da je "Unapređenje ekonomske integracije sa jedinstvenim tržištem EU" jedan od četiri stuba na kojem se zasniva Plan rasta, a obuhvata sedam prioritetnih akcija za integraciju u jedinstveno tržište EU, među kojima su slobodno kretanje robe, usluga i radnika, olakšavanje drumskog transporta i integracija u industrijski lanac nabavke.

Iz Komore su dodali da su na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije, koji je održan u maju u Briselu, predložili uspostavljanje prilagođenog rješenja za zapadni Balkan koji je trenutno u procesu pridruživanja EU.

Na istom sastanku je predloženo i uvođenje preciznijeg modela praćenja boravka profesionalnih vozača u Šengen zoni korištenjem novih digitalnih sistema (EES i SIS), koji omogućavaju tačno evidentiranje ulazaka i izlazaka, kako bi se boravak računao u časovima, a ne u danima, čime bi se značajno unaprijedila fleksibilnost u međunarodnom drumskom transportu.

