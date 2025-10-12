Od "koštaće" do "isto je što i viza": Razbijamo 6 mitova o sistemu za putovanje koji stupa na snagu

Šta će se promijeniti od danas?

Izvor: Ivan Marc/Shutterstock

Da biste od danas, 12. oktobra mogli da uđete u Evropsku uniju, moraćete da se registrujete u novi sistem ulaska i izlaska, Entry/Exit System (EES), koji će automatski bilježiti kada državljani trećih zemalja ulaze i izlaze iz šengenske zone.

Novi sistem uvodi digitalnu evidenciju putnika i zamijeniće dosadašnje pečatiranje pasoša. Evropska komisija navodi da će EES beležiti biometrijske podatke (otiske prstiju i fotografiju lica), informacije iz pasoša, kao i tačno vrijeme i mjesto ulaska i izlaska iz EU. Cilj je modernizacija graničnih procedura, pouzdana kontrola boravka putnika i spriječavanje zloupotreba sa dokumentima i identitetima. Uz to, očekuje se da sistem doprinese većoj bezbjednosti i smanjenju neregularnih migracija.

EES će se primjenjivati na državljane trećih zemalja koji ne moraju da posjeduju vizu za kratki boravak, među njima su i građani Srbije, Crne Gore, BiH, Albanije i Severne Makedonije. S obzirom na to da se Srbija graniči sa četiri članice EU, EES će važiti prilikom ulaska u Hrvatsku, Bugarsku, Rumuniju i Mađarsku.

Iako se radi o tehničkom sistemu, a ne o novom režimu putovanja, među građanima je prisutno nezadovoljstvo zbog određenih dezinformacija koje kruže. Zato vam donosimo šest najčešćih mitova i objašnjenje šta je zapravo istina.

Mit 1: EES je novi vizni sistem

Nije tačno. EES nema nikakve veze sa vizama. On ne mijenja viznu politiku EU niti uvodi nove uslove za putovanje. Riječ je o digitalnom sistemu za registraciju prelazaka granice, koji automatski bilježi vrijeme i mesto ulaska i izlaska, kao i osnovne biometrijske podatke (otisak prsta i fotografiju).

Dakle, ako građanin BiH danas može da putuje bez vize u Šengen, to će važiti i kada EES stupi na snagu. Sistem samo olakšava rad graničnim službenicima i sprIJečava zloupotrebe, poput prekoračenja boravka.

Mit 2: EES se plaća

Ovo takođe nije tačno. Korišćenje EES-a ne zahtJeva nikakvu naknadu od putnika. Registracija podataka obavlja se onog momenta kada dođete na granicu i to potpuno besplatno. Za razliku od budućeg ETIAS sistema, koji će podrazumIJevati onlajn prijavu i taksu, EES je u potpunosti besplatan jer se sprovodi samo prilikom fizičkog prelaska granice.

Mit 3: Putnici moraju da se prijave unapred

Ne moraju. Nema nikakve potrebe da se građani unapred registruju, prijavljuju ili popunjavaju obrasce prIJe putovanja. Sve se obavlja na samoj granici, kada se pasoš skenira i podaci upisuju u zajedničku evropsku bazu. Putnik ne mora ništa dodatno da radi, osim da, kao i do sada, posJeduje validan pasoš.

Mit 4: EES ima rok trajanja

Ne postoji rok trajanja za registraciju u EES. Iako period adaptacije treba da traje do aprila 2026. godine, u pitanju je samo period kada će se usklađivati granični prelazi, uvoditi fizički sistemi na granici, organizovati dodatne trake za one koji nisu registrovani u EES. Dakle, u pitanju je period kada će se na sam sistem navikavati kako službenici granicama, tako i putnici, ali i same evropske zemlje.

Granica između Srbije i Hrvatske, Bajakovo

Izvor: Goran Vrhovac/Shutterstock

Ono što mnoge buni jeste da li ćete stalno morati da se registrujete svaki sledeći put kad budete ulazili u Šengen. Istina je da neće biti potrebe za tim. Nakon što se jednom izvrši registracija u EES-u ona važi tri godine od prve registracije ili do isteka pasoša nakon čega je potrebno registraciju uraditi ponovo.

Sistem ne ističe i ne zahteva nikakvo produženje.

Mit 5: Sistem će se odmah primJenjivati na svim granicama

Neće. Iako je planirano da EES stupi na snagu tokom 2025. godine, njegova primena biće postepena i ući će u 2026. NajprIJe će se aktivirati na određenim kopnenim graničnim prelazima, dok će punu funkcionalnost dostići tokom narednih mJeseci. Države članice same određuju tempo uvođenja. To znači da će prelazak granice u početku možda trajati nešto duže, dok se sistem ne uhodava.

PodsJetimo, kada je u pitanju Srbija, naši građani će, prema saopštenju MUP-a, prvu priliku za susret sa ovim sistemom imati na prelazu Batrovci - Bajakovo i na aerodromu u Zagrebu. U Bugarskoj na prelazu Gradina - Kalotina. U Rumuniji na prelazu Kaluđerovo - Najdaš. U Mađarskoj sistem će se uvoditi postepeno od 28. oktobra do 11. novembra 2025. na prelazima Tompa, Horgoš, Bački Vinogradi, Bačalmaš, Bački Breg, Rabe-Kibekhaza i drugim.

Mit 6: EES i ETIAS su ista stvar

Ne, to su dva potpuno različita sistema.

EES je sistem evidencije prelazaka granica, dok je ETIAS autorizacija za putovanje, dakle elektronska dozvola koja će biti obavezna za građane trećih zemalja koji putuju bez vize, ali tek kada stupi na snagu (vJerovatno 2026). ETIAS se popunjava onlajn prIJe puta, uz simboličnu naknadu, dok EES funkcioniše samo na graničnim prelazima. Ukratko: EES bIlJeži ulaske i izlaske, ETIAS odobrava putovanja.

Zaključak je, dakle, da EES ne donosi dodatne obaveze građanima Zapadnog Balkana, već predstavlja korak ka modernizaciji i digitalizaciji granica EU. Sistem bi trebalo da ubrza procedure i poveća bezbJednost, a ne da oteža putovanja. Iako zvuči složeno, u praksi će za većinu putnika jedina razlika biti manje pečata u pasošu, a više digitalne kontrole.

(EUpravo zato)