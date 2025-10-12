Moguće gužve na graničnim prelazima: Počinje sa primjenom novi EES sistem za ulazak u EU

Novi sistem će digitalno bilježiti ulaske i izlaske, kao i podatke iz pasoša, otiske prstiju i slike lica državljana zemalja van EU koji putuju na kratki boravak u državama članicama EU.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Novi sistem za digitalno upravljanje granicama (EES) za ulazak/izlazak postaće operativan u 29 evropskih zemalja od danas, 12. oktobra, sa ciljem da ojača bezbednost granica i poveća efikasnost za putnike. Iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske upozotili su vozače na moguće gužve na graničnim prelazima.

Putnicima će se skenirati lice, očitavati otisak prstiju i informacije iz pasoša, ali i informacije o tačnom datumu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije.

Prilikom prvog prelaska po novom sistemu, putnicima će biti uzimani otisci prstiju i fotografija lica. Ovi podaci čuvaće se u zajedničkoj evropskoj bazi i kasnije samo digitalno provjeravati prilikom narednih ulazaka u EU. To bi trebalo da smanji papirologiju i ubrza procedure.

Evropski zvaničnici priznaju da bi uvođenje novog informatičkog sistema mogli da prate problemi. Zato je odlučeno da počne izvan sezone, uz mehanizme korekcije.

Šta treba da znaju građani

Za građane, pravila boravka se ne mijenjaju, ostaje 90 dana bez vize u bilo kom periodu od 180 dana. Poslije prvog puta, kontrola će izgledati slično današnjim elektronskim kapijama na aerodromima: pasoš se provuče kroz čitač, kamera provjeri lice, i u sekundi stiže potvrda o statusu boravka.

"Sistem će pomoći graničnoj policiji bolji uvid u to ko ulazi u EU i koliko se zadržava. Svi ljudi dobre volje ne treba da brinu ni o čemu i mogu da nastave da dolaze kao i do sada. U najgorem slučaju će malo duže čekati u početku. Ali vlasti će imati mehanizme da to rješavaju", navodi Asita Kanko, izvestilac Evropskog parlamenta za ulazno-izlazni sistem EES.

U ovom trenutku samo Luksemburg i Estonija su potpuno spremni za primjenu sistema. U svim ostalim zemljama primjena počinje prvo na većim aerodromima i nekim drumskim prelazima. Puna primena na svim spoljnim granicama Šengena očekuje se od aprila 2026. godine.

(Mondo, RTS)