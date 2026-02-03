logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Puna primjena sistema EES odložena do septembra: Svi se plaše ljetnjeg haosa 1

Puna primjena sistema EES odložena do septembra: Svi se plaše ljetnjeg haosa

Autor N.D. Izvor Eupravozato
1

Iako se o EES-u dugo priča, puna primjena nije moguća jer su redovi na graničnim prelazima dugački, pa se čeka i po nekoliko sati.

Puna primjena sistema EES odložena do septembra Izvor: Shutterstock

Potpuna primjena novog sistema ulaska/izlaska Evropske unije (EES) odložena je zbog sve veće zabrinutosti da bi tokom ljeta mogao da usljedi haos, potvrdila je Evropska komisija.

Podsjetimo, o sistemu EES se govorilo godinama, nekoliko puta je odlagan, a nove granične kontrole su konačno pokrenute u oktobru 2025. godine, a u lukama i na aerodromima se postepeno uvode.

Kontrole su se već suočile sa početnim problemima, što je izazvalo značajna kašnjenja za putnike, posebno na graničnim prelazima.

Sistem je trebalo da u potpunosti počne sa radom na granicama EU u aprilu 2026. godine, ali je taj rok sada pomjeren na septembar 2026.

Aerodrom u Lisabonu suspendovao EES zbog prekomjernih kašnjenja

Na aerodromima gde je EES već u funkciji, putnici iz zemalja van EU moraju da registruju svoje biometrijske podatke na posebnim kioscima.

U početku je prag za evidentiranje dolazaka državljana trećih zemalja bio postavljen na svega 10 odsto. Od 9. januara taj procenat je povećan na 35 odsto, a sistem je uveden na dodatnim aerodromima i lukama.

Nove granične provjere već zadaju glavobolje putnicima, koji prijavljuju dugačke redove i sporu proceduru.

U pojedinim slučajevima, putnici su propustili svoje letove.

Izvor: Shutterstock

Izvještaj koji je krajem prošle godine objavio Međunarodni savjet aerodroma Evrope (ACI Europe) pokazao je da je postepeno uvođenje biometrijskog sistema dovelo do povećanja čekanja na aerodromima i do 70 odsto, ponekad i do tri sata.

U decembru je aerodrom u Lisabonu bio primoran da suspenduje EES na tri meseca nakon što su "ozbiljni nedostaci" u graničnoj kontroli doveli do ogromnih gužvi, a u određenim slučajevima se, prema izveštajima, čekalo i sedam sati.

Puna primjena EES-a odložena kako bi se izbjegao ljetnji saobraćajni haos

Rok za potpunu primjenu EES-a na granicama EU i Šengena sada je odložen do septembra.

"Uvođenje ovako velikog sistema je složen zadatak", rekao je portparol Evropske komisije Markus Lamert.

Ova odluka znači da države članice imaju veću fleksibilnost u prikupljanju biometrijskih podataka, u zavisnosti od toga kako se njihova saobraćajna čvorišta nose sa opterećenjem.

Izvor: TMP - An Instant of Time/Shutterstock

Za putnike to znači da će u narednim mjesecima na granicama možda i dalje dobijati pečate u pasošima.

U decembru je generalni direktor "ACI Europe", Olivije Jankovec, upozorio da će dalja primjena sistema neizbežno dovesti do znatno težih zagušenja i sistemskih poremećaja za aerodrome i avio-kompanije.

On je upozorio da bi to moglo da rezultira "ozbiljnim bezbjednosnim rizicima".

(EUpravo zato/Euronews)

Možda će vas zanimati

Tagovi

EES granice odlaganje

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Vetgo

Najveća glupost koju su mogli smisliti bespotrebno zadrzavanje na granici meni nije smetalo pečat u pasošu i islo je mnogo brže

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ