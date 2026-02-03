Puna primjena sistema EES odložena do septembra: Svi se plaše ljetnjeg haosa

Iako se o EES-u dugo priča, puna primjena nije moguća jer su redovi na graničnim prelazima dugački, pa se čeka i po nekoliko sati.

Potpuna primjena novog sistema ulaska/izlaska Evropske unije (EES) odložena je zbog sve veće zabrinutosti da bi tokom ljeta mogao da usljedi haos, potvrdila je Evropska komisija.

Podsjetimo, o sistemu EES se govorilo godinama, nekoliko puta je odlagan, a nove granične kontrole su konačno pokrenute u oktobru 2025. godine, a u lukama i na aerodromima se postepeno uvode.

Kontrole su se već suočile sa početnim problemima, što je izazvalo značajna kašnjenja za putnike, posebno na graničnim prelazima.

Sistem je trebalo da u potpunosti počne sa radom na granicama EU u aprilu 2026. godine, ali je taj rok sada pomjeren na septembar 2026.

Aerodrom u Lisabonu suspendovao EES zbog prekomjernih kašnjenja

Na aerodromima gde je EES već u funkciji, putnici iz zemalja van EU moraju da registruju svoje biometrijske podatke na posebnim kioscima.

U početku je prag za evidentiranje dolazaka državljana trećih zemalja bio postavljen na svega 10 odsto. Od 9. januara taj procenat je povećan na 35 odsto, a sistem je uveden na dodatnim aerodromima i lukama.

Nove granične provjere već zadaju glavobolje putnicima, koji prijavljuju dugačke redove i sporu proceduru.

U pojedinim slučajevima, putnici su propustili svoje letove.

Izvještaj koji je krajem prošle godine objavio Međunarodni savjet aerodroma Evrope (ACI Europe) pokazao je da je postepeno uvođenje biometrijskog sistema dovelo do povećanja čekanja na aerodromima i do 70 odsto, ponekad i do tri sata.

U decembru je aerodrom u Lisabonu bio primoran da suspenduje EES na tri meseca nakon što su "ozbiljni nedostaci" u graničnoj kontroli doveli do ogromnih gužvi, a u određenim slučajevima se, prema izveštajima, čekalo i sedam sati.

Puna primjena EES-a odložena kako bi se izbjegao ljetnji saobraćajni haos

Rok za potpunu primjenu EES-a na granicama EU i Šengena sada je odložen do septembra.

"Uvođenje ovako velikog sistema je složen zadatak", rekao je portparol Evropske komisije Markus Lamert.

Ova odluka znači da države članice imaju veću fleksibilnost u prikupljanju biometrijskih podataka, u zavisnosti od toga kako se njihova saobraćajna čvorišta nose sa opterećenjem.

Za putnike to znači da će u narednim mjesecima na granicama možda i dalje dobijati pečate u pasošima.

U decembru je generalni direktor "ACI Europe", Olivije Jankovec, upozorio da će dalja primjena sistema neizbežno dovesti do znatno težih zagušenja i sistemskih poremećaja za aerodrome i avio-kompanije.

On je upozorio da bi to moglo da rezultira "ozbiljnim bezbjednosnim rizicima".

