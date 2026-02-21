Spoljnotrgovinska razmjena BiH: Izvoz 17,42, a uvoz 30,43 milijarde KM

U 2025. godini trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine povećana je za 2,12 milijardi KM, uz rast izvoza na 17,42 milijarde KM i uvoza na 30,43 milijarde KM.

Izvor: Shutterstock

Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH, u 2025. godini ukupan obim spoljnotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine s inostranstvom povećan je za 2,12 milijardi KM. Vrijednost izvoza iznosila je 17,42 milijarde KM, što je povećanje od 882 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu, dok je uvoz iznosio 30,43 milijarde KM, odnosno 1,24 milijarde KM više nego prethodne godine. Deficit u robnoj razmjeni porastao je na 13 milijardi KM.

Evropska unija i dalje je ključni partner BiH, s više od 73% ukupnog izvoza i 66% uvoza, pri čemu je Hrvatska vodeći pojedinačni partner. Rast izvoza u EU iznosio je 669 miliona KM, a pokrivenost uvoza izvozom s EU 62,7%. Na CEFTA tržište izvoz je porastao na 2,97 milijardi KM, dok je uvoz iznosio 4,74 milijarde KM, s najvećom razmjenom sa Srbijom.

Na tržište EFTA-e izvezeno je 404,52 miliona KM, dok je uvoz bio 603,16 miliona KM, od čega najveći dio čini razmjena sa Švajcarskom. Izvoz na tzv. treća tržišta povećan je za 3,6%, najviše u Tursku, dok je uvoz s tih tržišta rastao za 9,48%, prvenstveno iz Kine.

Najznačajniji uvozni proizvodi ostaju nafta i naftna ulja, dok je uvoz električne energije porastao za 101%, na 628,96 miliona KM, što ukazuje na energetski disbalans. Uvoz automobila i lijekova porastao je za 9%, odnosno 8%. Bakrena žica, s uvozom od 471,8 miliona KM, i dalje je značajna zbog daljnje prerade i izvoza.

Agroindustrijski i prehrambeni sektor bilježi najveći deficit – 4,24 milijarde KM, dok drvna industrija ostvaruje suficit od 1,15 milijardi KM zahvaljujući rastu izvoza. Hemijska i farmaceutska industrija imala je blagi pad izvoza, dok je uvoz porastao za 5%. Tekstilna industrija bilježi mali pad izvoza i uvoza.