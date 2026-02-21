logo
Tržište nekretnina u Banjaluci: Gradi se više nego ikad, a potražnja i dalje veća od ponude

Tržište nekretnina u Banjaluci: Gradi se više nego ikad, a potražnja i dalje veća od ponude

Autor Haris Krhalić Izvor RTRS
Cijene novih stanova u Banjaluci dostižu rekordne iznose.

Tržište nekretnina Banjaluka Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna cijena kvadrata završenog prodatog stana u Banjaluci iznosila je 3.936 maraka. Iako se gradi više nego ikada, potražnja je i dalje veća od ponude.

Ipak, cijene novogradnje za mnoge građane su postale nedostižne. Mali stan, ali velika investicija. Tako bi mnogi opisali današnje tržište nekretnina. Stanovi u novoj gradnji znatno su skuplji u odnosu na stanove u staroj gradnji. Međutim, starogradnja često podrazumijeva dodatna ulaganja, jer je riječ o stanovima koji zahtijevaju renoviranje. Najpovoljniji stanovi su na periferiji grada, a potražnja je znatno veća od ponude.

"Prosječna cijena kvadrata već prelazi četiri hiljade maraka. Јeftinije lokacije su do nekih tri do tri i po hiljade po kvadratu. Najskuplje prelazi sedam hiljada po kvadratu. Dosta se gradi. Ima dosta investitora. Kupci su nekad malo zbunjeni jer na istoj lokaciji vide različite cijene, ali to sad sve zavisi ko pravi, kakve materijale ugrađuje pa na istoj lokaciji nekada dolazimo i do 200 do 300 maraka u cijeni kvadrata", rekla je Milena Lakić, vlasnica agencije za nekretnine, a prenosi RTRS.

Stručnjaci upozoravaju da su gotovo svi troškovi u procesu gradnje u posljednje dvije godine znatno veći. Najveći udar dolazi upravo od poskupljenja lokacija, koje u ukupnoj cijeni stanova učestvuju i do 20 odsto, dok su troškovi izvođenja radova veći za više od 30 odsto.

"Svi smo svjesni da su stanovi skupi i da su cijene izuzetno visoke, međutim, jednostavno investitori ne mogu po povoljnim cijenana da grade. Ovo je nešto što, takva je cijena prisutna i na tržištu - nije samo kod nas. Tako je i u okruženju, u Evropi. Takvi trendovi su nastali i mi ne možemo očekivati da dođe do nekog smanjenja cijena", naveo je Mile Petrović, direktor Sektora granskih udruženja - Privredna komora Republike Srpske.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u četvrtom tromjesečju prošle godine u Republici Srpskoj prodato je 1.156 završenih novih stanova, od kojih je 292 bilo u Banjaluci. Stručnjaci poručuju da se u skorije vrijeme ne očekuje značajniji pad cijena, jer rast troškova gradnje i skupe lokacije će nastaviti da diktiraju tržište.

Agent za nekretnine nam otkriva šta kupci najčešće zaborave provjeriti, a može skupo da ih košta
Izvor: YouTube/Mondo BiH

Darko

Bolesni narod…Banja Luka niti je nešto posebno lijepa , em nema dobru klimu (ljeti he katastrofa), em je skupa

