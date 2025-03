Banjalučani će plaćati veći porez na nekretnine? Odluka pred odbornicima Skupštine grada

Prijedlog odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Banjaluka, ako bude usvojen, značio bi da će Banjalučani plaćati veći porez na nekretnine.

Na dnevnom redu Skupštine grada Banjaluka koja se održava danas nalazi se i Prijedlog odluke o visini vrijednosti nepokretnosti (nekretnina) po zonama na teritoriji Grada Banjaluka za 2025. godinu.

Ovom odlukom određuje se visina vrijednosti zemljišta (građevinsko, poljoprivredno, šumsko, industrijsko i ostalo) i građevinskih objekata (stan, kuća, poslovni, industrijski i ostali objekti) na teritoriji Banjaluke. Procijenjena tržišna vrijednost nepokretnosti predstavlja poresku osnovicu za obračun poreza na nepokretnosti.

Grad, tj. gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je predlagač odluke, predlaže da se vrijednost (osnovica) poveća za 25,8 odsto. U Gradu ovo baziraju na statističkim podacima o inflaciji od 2017. godine od kada potiče važeća odluka o visini vrijednosti nekretnina.

"Navedeno povećanje utvrđeno je prema Izvještaju Republičkog zavoda za statistiku broj 06.3/060-190/25, po kome je stopa inflacije u Republici Srpskoj, u periodu januar 2017. - decembar 2024. godine iznosila 25,8%", navodi se u obrazloženju.

U obrazloženju se još kaže da je porez na nepokretnosti isključivo prihod jedinice lokalne samouprave, te shodno tome postoji značajan interes Grada za ovim prihodom, a sve u svrhu planiranja kvalitetnije javne potrošnje, u skladu sa aktuelnom strateškim dokumentima i programima potrošnje.

"Posljednja Odluka koja se primjenjivala do 2024. godine je iz perioda 2017. godine - Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Banja Luka za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada“ br. 40/16 i 4/17). Tada su tj. 2017. godine izvršena čak i umanjenja visine vrijednosti nepokretnosti po pojedinim zonama za 10%. Od tada je protekao značajan vremenski period. Od 2017. godine do 2025. godine, pod uticajem inflacije i drugih parametara koji utiču na kretanja na tržištu nekretnina u RS i na teritoriji grada, došlo je do povećanja vrijednosti nepokretnosti po zonama", smatraju u Gradskoj upravi.

Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama u gradovima donosi se jednom godišnje. Za svaku karakteristiku nepokretnosti Poreska uprava Republike Srpske određuje vrijednost koeficijenta kojim se vrši korekcija tržišne vrijednosti nepokretnosti.

Porez na nepokretnosti plaća se po stopi do 0,20 % dok poreska stopa za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost iznosi do 0,10%.

Zakon takođe kaže da vlasnik ima pravo na umanjenje poreske osnovice, za vrijednost do 50 m² za obveznika i po 10 m² za svakog člana njegovog domaćinstva od procijenjene vrijednosti nepokretnosti koja je njihovo prebivalište. Ako više obveznika ima prebivalište u jednoj stambenoj jedinici, tada samo jedan od obveznika može koristiti umanjenje u vrijednosti od 50 m², a za ostale obveznike i članove njihovog domaćinstva umanjuje se osnovica za vrijednost od po 10 m².

