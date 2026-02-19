Danas do 16 stepeni, poslijepodne naoblačenje s kišom

U BiH će danas biti toplije i vjetrovito, uz temperaturu do 16 stepeni Celzijusovih, a poslije podne i uveče očekuje se jače naoblačenje sa kišom.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Biće pretežno oblačno uz kraće sunčane intervale, dok se na jugu očekuje slaba kiša, a počeće da duva jak do olujni jugo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne i uveče jače naoblačenje s kišnom zonom, lokalno jačom, koja će se premještati od jugozapada ka svim predjelima.

U narednoj noći na planinama i ponegdje u nižim predjelima kiša će uz zahlađenje preći u susnežicu i snijeg. U Hercegovini uveče jača kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najmanje padavina biće na severoistoku.

Rođeno 27 beba U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 15 dječaka i 12 djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima. U porodilištu Banjaluka rođeno je osam beba, Doboju sedam, Zvorniku tri, Foči, Bijeljini i Trebinju po dvije, a Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna. U Banjaluci su rođeni po četiri dječaka i djevojčice, Doboju četiri djevojčice i tri dječaka, Zvorniku dva dječaka i djevojčica, Foči dvije djevojčice, Bijeljini dječak i djevojčica, Trebinju dva dječaka, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po dječak. U porodilištu Prijedor nije bilo poroda.

Vjetar umjeren, na udare jak do olujni jugo. Maksimalna temperatura vazduha od osam na istoku do 16 stepeni Celzijusovih na sjeveru, u višim predjelima od šest. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus osam, Bjelašnica minus pet, Han Pijesak minus tri, Rudo, Gacko i Foča minus dva, Zenica i Višegrad minus jedan, Mrkonjić Grad i Jajce nula, Ivan sedlo, Kalinovik i Srebrenica jedan, Prijedor i Srbac dva, Tuzla, Kneževo i Novi Grad tri, Šipovo, Ribnik i Bijeljina četiri, Bugojno, Livno, Mostar, Doboj i Trebinje pet, Sarajevo i Drinić šest, Banjaluka sedam, Sanski Most 10 i Bihać 11 stepeni Celzijusovih.