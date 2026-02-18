Bosanac u Njemačkoj kupio kuću za 3.500€, pa našao pravo blago

Dženan Ćišić iz Bosne i Hercegovine otišao je u Njemačku da zaradi za tri mjeseca, a ostao više od decenije. Kuću je na aukciji kupio za samo 3.550 evra, a tokom renoviranja pronašao je i kovertu sa novcem koja mu je pokrila troškove.

Dženan Ćišić iz Bosne i Hercegovine, otišao je prije 12 godina u Njemačku s planom da ostane tri mjeseca i zaradi nešto novca na baušteli, ali je život za njega imao potpuno drugačiji plan - onaj predodređen za prave srećnike.

Nakon što su razorne poplave 2014. godine pogodile centralnu Bosnu, bivši harmonikaš i školovani muzičar, koji je nekada svirao sa bendom, krenuo je putem neizvjesnosti - putem koji će se pretvoriti u deceniju dugu životnu prekretnicu.

A onda je, za više od 10 godina života u Njemačkoj, tamo kupio kuću za samo 3.500 evra. Njegova upornost, ali i nevjerovatna sreća koju je zatekao iza trošnih zidova, učinili su da njegova sudbina postane inspiracija mnogima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama u regionu.

"Prvi posao mi je bio na baušteli. Ono što ne može niko i neće niko. Kažem ja ne znam jezik, on kažu 'ne treba ti jezik', kažem nemam papire, oni kažu 'ne trebaju ti papiri'. Kažem nemam ništa, oni kažu 'imaš leđa, ajde'", priča on za Jutjub kanal "Srećko Stipović", te objašnjava da nije smio ni da kaže da je profesor muzičke kulture jer bi onda bio "preslab" za bauštelu.

Mic po mic, mjesec po mjesec, umjesto planirana tri, ostaje mnogo duže zbog čega odlučuje da krene u potragu za stanom ili kućom - jer više nije želio da plaća kiriju. U to vrijeme, sa bauštele je prešao na posao konobara, a onda i vozača tramvaja.

"Nisam više želio da plaćam kiriju. Kredit ne smijem, ne mogu iz vjerskih razloga, a da pozajmim tolike pare, nemoguće. Odlučim da kupim sam nešto, neku ruševinu pa ću je renovirati, ali i to je bilo preskupo. Nakon razmišljanja šta i kako, odem na internet i vidim da postoji aukcija za kuće. I onda sam počeo da šaljem ponude", kaže on i dodaje:

"Koliko imam para u kešu, toliku ponudu i pošaljem pa ako prođe - prođe. Jedno 75 ponuda za te kuće koje su na aukciji. I jedan dan kad sam došao na stanicu tramvaja, na posao, zvoni mi telefon. Kaže mi žena s druge strane: 'Čestitam, pobijedili ste na aukciji!' Pitam je da li je prošla ona cijena koju sam ponudio, ona kaže jeste. Za 3.550 evra dobio sam kuću u kompletu - sa sve smećem i zlatom i svim što je bilo u njoj", prisjeća se on.

Ubrzo nakon kupovine, saznao je prethodna vlasnica kuće preminula, a pošto nije imala nasljednike, objekat je ostao bez vlasnika. Kuća je godinama stajala prazna, tačnije oko tri godine, nakon čega je donijeta odluka da se ponudi na prodaju putem aukcije. Iako je početna cijena bila oko 6.000 evra, zbog slabog interesovanja vremenom je snižena, pa je na kraju iznosila svega 3.550 evra.

"Unutra je bilo oko 40 kubika smeća. Čistio sam je 11 mjeseci. Odem u noćnu da radim, pa dođem čistim. I komšijama Nijemcima je bilo drago, jer je kuća bila ruglo, smetala im je, zbog čega su mi i pomoć nudili", objašnjava on, pa dodaje:

"Da bi gradio kuću u Njemačkoj, samo za dozvolu ti je potrebno 17.000 evra. Tako da sam u svakom slučaju bio na dobitku. Takođe, da ne bih sve bacao i plaćao otpad, slikao sam, stavljao na internet i ljudima poklanjao. Bilo mi je bitno samo to da se odnese", istakao je Dženan.

Komšije su ga savjetovale da vodi računa da dobro pregleda sve knjige i stvari koje su ostale iza te žene.

"Možda tu može biti svega. Otvaram ja jednu fioku u kuhinji i u njoj nalazim prvih 20 evra. Kad sam vidio, nije bilo srećnijeg čovjeka od mene. Rekoh gdje ima dima ima i vatre i krenem da tražim detaljnije po knjigama ima li kakvog novca. A onda nađem kovertu sa većom količinom novca, koja je na kraju pokrila sve troškove i platila ljude. To je vjerovatno bio njen štek. To je bio jedan od srećnijih trenutaka u mom životu", rekao je on.

Dženan priznaje da nikada nije ni sanjao da bi u toj staroj kući mogao da pronađe nešto vrijedno, ali sreća mu se ipak osmjehnula. Još jedna zanimljivost o Dženanu jeste ta, da je pored ove kuće, na isti način kupio i zgradu.

"Kupio sam jednu zgradu od 5 stanova za 7.800 evra. Velika zgrada. Zaista ima mnogo nekretnina koje se prodaju tako, za jeftine pare", zaključuje Dženan.

