Zaboravio tiket u džepu jakne: Šest mjeseci kasnije otkrio da je osvojio 15 miliona evra

Autor Vesna Kerkez
Muškarac iz Njemačke doživio je pravo čudo nakon što je posegnuo za starom jaknom, a u njenom unutrašnjem džepu pronašao je zaboravljeni tiket koji mu je donio preko 15 miliona evra.

zaboravljeni tiket mu donio 15 miliona evra Izvor: Shutterstock/ Mehaniq

Jedan muškarac iz Njemačke osvojio je 15,3 miliona evra na lutriji, a da toga mjesecima nije bio ni svjestan, sve dok nije pronašao zaboravljeni tiket u džepu stare jakne.

Naime, čovjek iz okoline Frankfurta nije ni slutio da je upravo on dobitnik glavne nagrade tokom cijelog proljeća i ljeta, iako je lutrijska kompanija "Loto Hessen" organizovala opsežnu kampanju s plakatima kako bi identifikovala misterioznog dobitnika.

Kako su temperature pale, muškarac je posegnuo za jaknom koju nije nosio od marta, i u unutrašnjem džepu pronašao presavijen listić.

"Tek tokom vikenda sam ponovo našao tiket, presavijen u unutrašnjem džepu jakne. Kada sam provjerio brojeve na telefonu i vidio iznos, bio sam potpuno šokiran. Srećom, sjedio sam - u suprotnom bi mi koljena klecnula", rekao je srećni dobitnik.

Iako je čak i čuo za kampanju potrage za dobitnikom, nije mu palo na pamet da se upravo on traži.

"Čuo sam za to na radiju i pomislio 'koliko neko mora biti glup da ne podigne takvu nagradu?' Nikada mi nije palo na pamet da sam to ja", priznao je kroz osmijeh.

Na pitanje kako će potrošiti dobitak, rekao je da će prvo kupiti novu garnituru za dnevnu sobu. Veći dio novca on i supruga planiraju da iskoriste za budućnost svoje djece.

Oboje su se dogovorili da nikome neće reći koliko su zapravo dobili na lutriji.

(EUpravo zato)

