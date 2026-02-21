logo
Protest zbog ubistva desničarskog aktiviste: Više hiljada ljudi na ulicama Liona

Autor Haris Krhalić
0

Građani Liona okupili su se na protestu u čast studenta Kventina Deranka, koji je preminuo nakon brutalnog napada.

Protest u Lionu ubistvo Kventina Deranka Izvor: X/@lyonmag/Youtube/ Firescue112 /screenshot

Više hiljada ljudi marširalo je u francuskom gradu Lion nakon ubistva krajnje desničarskog aktiviste Kventina Deranka, koga su prošle sedmice nasmrt pretukli aktivisti krajnje ljevice u događaju koji je šokirao naciju.

Organizator marša je Alijet Espje, aktivistkinja protiv pobačaja, a pojedine grupe krajnje desnice najavile su učešće. Stranka krajnje desnice Nacionalni skup pozvala je svoje pristalice da izbjegavaju skupove zbog straha od nemira.

Gradonačelnik Liona Gregori Duse pokušao je da spriječi održavanje marša. On je rekao novinarima da je zabrinut zbog poziva francuskim i evropskim grupama krajnje desnice da ovim povodom dođu u Lion.

Policija je zabrinuta da bi marš u Lionu, gdje je velika koncentracija i krajnje desničarskih i antifašističkih grupa, mogao da postane nasilan.

Francuski predsjednik Emanuel Makron pozvao je na smirenost uoči skupa i rekao da će sljedeće sedmice održati sastanak sa ministrima o svim nasilnim grupama.

Bivši premijer Dominik de Vilpen nazvao je ubistvo Deranka (23) "Čarli Kirk trenutkom Francuske", misleći na prošlogodišnje ubistvo američkog konzervativnog aktiviste.

Mnogi demonstranti nosili su hirurške maske i naočare za sunce da bi pokrili lica i uzvikivali su "pravda za Kventina" i "antifa ubica".

Sedam osoba je pod formalnom istragom zbog navodne uloge u ubistvu Deranka, uključujući bivšeg pomoćnika poslanika iz krajnje ljevičarske stranke Nepokorena Francuska, koja je osudila ubistvo.

Tagovi

Francuska protesti

