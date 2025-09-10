logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Protesti u Francuskoj: Privedeno više od 470 demonstranata

Protesti u Francuskoj: Privedeno više od 470 demonstranata

Autor Dragana Božić
0

Broj ljudi privedenih tokom velikih protesta u Francuskoj premašio je 470, javila je televizija BFMTV pozivajući se na Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Privedeno više od 470 demonstranata u Francuskoj Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia

MUP je ranije je saopštio da je broj demonstranata širom zemlje dostigao 175.000. Oko 80.000 pripadnika policije raspoređeno je u gradovima širom zemlje da bi održavali red.

Demonstranti su tokom dana blokirali ulice, palili kante za smeće i ometali pristup infrastrukturi i školama.

Širom Francuske održavaju se masovni protesti pod sloganom "Blokirajte sve".  Usljed nedostatka centralizovane organizacije i jedinstvenog formata za održavanje demonstracija, vlasti se plaše da će doći do nemira. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska protesti Pariz

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ