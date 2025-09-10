Protesti u Francuskoj: Privedeno više od 470 demonstranata

Broj ljudi privedenih tokom velikih protesta u Francuskoj premašio je 470, javila je televizija BFMTV pozivajući se na Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).
MUP je ranije je saopštio da je broj demonstranata širom zemlje dostigao 175.000. Oko 80.000 pripadnika policije raspoređeno je u gradovima širom zemlje da bi održavali red.
Demonstranti su tokom dana blokirali ulice, palili kante za smeće i ometali pristup infrastrukturi i školama.
Protesters set Paris on fire!
Downtown malls and stores are on lockdown as fear of looting and arson grips the city.pic.twitter.com/UPLRmJwEaL
Širom Francuske održavaju se masovni protesti pod sloganom "Blokirajte sve". Usljed nedostatka centralizovane organizacije i jedinstvenog formata za održavanje demonstracija, vlasti se plaše da će doći do nemira.
(Srna)