Protesti u Francuskoj: Privedeno više od 470 demonstranata

Broj ljudi privedenih tokom velikih protesta u Francuskoj premašio je 470, javila je televizija BFMTV pozivajući se na Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia

MUP je ranije je saopštio da je broj demonstranata širom zemlje dostigao 175.000. Oko 80.000 pripadnika policije raspoređeno je u gradovima širom zemlje da bi održavali red.

Demonstranti su tokom dana blokirali ulice, palili kante za smeće i ometali pristup infrastrukturi i školama.

BREAKING NEWS



Protesters set Paris on fire!



Downtown malls and stores are on lockdown as fear of looting and arson grips the city.pic.twitter.com/UPLRmJwEaL — Global Dissident (@GlobalDiss)September 10, 2025

Širom Francuske održavaju se masovni protesti pod sloganom "Blokirajte sve". Usljed nedostatka centralizovane organizacije i jedinstvenog formata za održavanje demonstracija, vlasti se plaše da će doći do nemira.

(Srna)