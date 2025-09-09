Pad vlade u Francuskoj: Fransoa Bajru podnio ostavku nakon poraza u parlamentu

Francuski premijer Fransoa Bajru podnio je ostavku nakon što je izgubio povjerenje u Narodnoj skupštini.

Izvor: Antonin Albert/Shutterstock

Bajru i njegov kabinet nastaviće da obavljaju dužnost dok francuski predsjednik Emanuel Makron ne nominuje novog premijera, prenijela je agencija DPA.

Jelisejska palata sinoć je saopštila da će Makron prihvatiti Bajruovu ostavku nakon ubjedljivog poraza u donjem domu francuskog parlamenta.

Bajru je zakazao glasanje o povjerenju nakon što nije uspio da provede ozbiljne rezove u potrošnji. Protiv vlade su glasala 364 poslanika, a podržala su je samo 194.

Francuska je veoma zadužena i suočava se sa pritiskom da obuzda javne finansije. Bajru je predložio rezove u iznosu od gotovo 44 milijarde evra za narednu godinu, uključujući ukidanje dva državna praznika, što je potez koji je naišao na odbijanje u javnosti i među poslanicima.

SRNA