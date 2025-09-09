Makron imenovao novog premijera: Osmislio veliki plan za jačanje francuske vojske

Francuska je dobila novog premijera.

Izvor: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Predsjednik Francuske Emanuel Makron imenovao je danas novog premijera, piše "Rojters". Riječ je o dosadašnjem ministru oružanih snaga Sebastijanu Lekornjuu. Makron je razmatrao pomno o njemu zbog pada vlade u ponedjeljak.

Plan je da se budžet za 2026. godinu smanji za 43,8 milijarde evra. Lekorn je četvrti premijer u poslejdnjih godinu dana, od održanih vanrednih parlamentarnih izbora u junu 2024. godine.

Ko je Sebastijan Lekornu, novi premijer Francuske?

Sebastijan Lekorn je najmlađi ministar odbrane u istoriji Francuske. On je osmislio plan jačanja francuske vojske do 2030. godine.

On se pridružio Makronovoj stranci 2017. godine. Obavljao je razne funkcije u lokalnim vlastima.