Ključni Epstinov partner bio spreman da ga raskrinka: Iznenadni preokret sve uništio, pronađen mrtav

Čovjek iz sjenke modne industrije, Žan-Lik Brunel, godinama je navodno regrutovao djevojke za Džefrija Epstina, a kada je konačno bio spreman da progovori, pronađen je mrtav u zatoru.

Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian GrungeScreenshot

Žan-Lik Brunel bio je spreman da okrene leđa čovjeku koji mu je godinama bio zaštitnik i partner. Francuski skaut za modele navodno je 2016. bio spreman da američkim tužiocima ispriča šta zna o se**ualnom zlostavljanju i trgovini ljudima povezanoj sa Džefrijem Epstinom, pokazuju novootkriveni dokumenti američkog Ministarstva pravde.

Prema spisima, Brunel je u tajnosti pregovarao sa advokatima Epstinovih žrtava. Njegov advokat tvrdio je da je Brunel regrutovao djevojke za Epstina i da posjeduje kompromitujuće fotografije. Razgovaralo se i o tome da Brunel dođe u kancelariju saveznog tužilaštva u Njujorku, u zamjenu za imunitet.

U bilješkama federalne tužiteljke iz februara 2016. stoji da je Brunel "želio da sarađuje" i da se "plaši krivičnog gonjenja". Ipak nakon toga, navodi se, nestao je iz komunikacije.

Epstin saznao i reagovao

Dokumenti pokazuju da je Epstin saznao za pregovore. U imejlu od 3. maja 2016. javio se advokatici Keti Rumler i napisao da Brunel sljedeće nedjelje planira da ode kod tužioca. Dodao je i da je Brunelov prijatelj navodno tražio tri miliona dolara kako bi Brunel odustao.

Epstin je pritom Brunelovog advokata i prijatelja nazvao "prevarantima" i pokušao da dovede u pitanje njihovu vjerodostojnost. Rumler mu je odgovorila da je pozove, a sljedećeg dana je napisala da razgovara sa Gregorijem Pouom, Epstinovim advokatom iz Vašingtona. Nije jasno zašto je Brunel na kraju odustao. Ono što jeste jasno, prema dokumentima, jeste da nije sarađivao sa tužiocima, a Epstin je ostao na slobodi još tri godine, sve do hapšenja 2019.

Trgovali sa više od 50 djevojaka

Nakon što je Brunel odustao od saradnje, nije uhapšen i tužioci ga nisu dalje gonili. Dejvid Bojs, jedan od advokata koji su zastupali žrtve u građanskim tužbama, rekao je da ih je Brunelovo povlačenje "vratilo unazad za nekoliko godina" te da su nakon toga, prema njihovim tužbama, trgovali sa više od 50 djevojaka.

Dokumenti takođe pokazuju da su njujorški tužioci 2016. bili upoznati sa navodnom Epstinovom mrežom i optužbama da su Brunel, Gislen Maksvel i drugi regrutovali desetine maljoletnica. Međutim, Ministarstvo pravde nije pokrenulo ozbiljniji postupak sve dok istraga Majami Heralda krajem 2018. nije ponovo otvorila slučaj.

Brunelova uloga i kraj

Brunel je, prema spisima, koristio položaj u agenciji Em-Si-Dva Model Menadžment kako bi dovodio mlade žene, obezbjeđivao im vize i stvarao utisak legitimnog zaposlenja. Često je putovao Epstinoim avionom i posjećivao njegovo ostrvo, a razmjenjivali su stotine imejlova.

Brunel je u Francuskoj uhapšen 2020. zbog optužbi za silovanje i dovođenje djevojaka Epstinu. U zatvoru je pronađen mrtav2022. Maksvel je osuđena 2021. i služi kaznu od 20 godina, prenosi Index Francuski tužioci u Parizu najavili su da će ponovo analizirati Brunelov slučaj i formirati poseban tim koji će proučiti dokaze koji bi mogli da terete francuske državljane u Epstinovom slučaju.