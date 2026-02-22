Tramp ponovo o Grenlandu: "Poslaćemo sjajan bolnički brod da se brine o mnogim ljudima koji su bolesni"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da sarađuje sa guvernerom Luizijane Džefom Landrijem na slanju bolničkog broda na Grenland, dansku teritoriju koju Vašington želi pod svojom kontrolom.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia/ Below the Sky/Shutterstock

Tramp je objavio plan na društvenim mrežama uoči večere za republikanske guvernere u Bijeloj kući, gdje je sjedio pored Landrija i razgovarao sa njim.

"U saradnji sa fantastičnim guvernerom Luizijane Džefom Landrijem poslaćemo sjajan bolnički brod na Grenland da se brine o mnogim ljudima koji su bolesni, a o kojima se tamo ne brine. Na putu je", objavio je Tramp.

Ni Bijela kuća niti Landrijeva kancelarija nisu odgovorili na pitanja o tome da li je brod zatražila Danska ili Grenland i kojim bolesnim ljudima je potrebna pomoć. Američko Ministarstvo rata nije imalo komentar.

Trampova objava uslijedila je nekoliko sati nakon što je danska Združena arktička komanda saopštila da je sa američke podmornice u vodama Grenlanda evakuisala člana posade kojem je bila potrebna hitna medicinska pomoć. Evakuacija je izvršena na deset kilometara od Nuka, glavnog grada Grenlanda.

Grenland, Danska i SAD su krajem prošlog mjeseca vodili razgovore o rješavanju situacije nakon višemjesečnih tenzija unutar NATO saveza.