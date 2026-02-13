Danas toplo i promjenljivo, na istoku kiša

U BiH će, nakon kišovitog jutra, padavine do sredine dana prestati, osim na istoku.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Poslije podne očekuje se toplo i promjenljivo oblačno vrijeme uz kraće sunčane periode. Na istoku svježije i oblačno uz slabu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od sedam stepeni na istoku do 14 na sjeveru i jugu, u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u Hercegovini povremeno jak. Tokom dana vjetar slabi.

Rođene 34 bebe U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 34 bebe, 18 dječaka i 16 djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima. Osamnaest beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Doboju, po tri u Prijedoru i Foči, dvije u Trebinju, a po jedna u Gradišci, Istočnom Sarajevu, Zvorniku i Nevesinju. U Banjaluci je rođeno 11 dječaka i sedam djevojčica, u Doboju dva dječaka i dvije djevojčice, u Prijedoru tri djevojčice, u Foči dvije djevojčice i dječak, u Trebinju dječak i djevojčica, u Gradišci djevojčica, a u Istočnom Sarajevu, Zvorniku i Nevesinju po jedan dječak.

Kiša jutros pada u većini krajeva u Republici Srpskoj i FBiH, a na vrhovima planina ima slabog snijega, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus dva stepena, Han Pijesak tri, Gacko i Ivan sedlo četiri, Mrakovica, Sokolac i Livno pet, Višegrad, Drvar i Sarajevo šest, Srebrenica, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Foča i Bugojno sedam, Bijeljina, Bileća, Prijedor, Srbac, Trebinje, Bihać, Gradačac, Jajce, Sanski Most, Tuzla i Zenica osam, Banjaluka i Doboj devet, a Mostar 10 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Kolovozi su jutros mokri i klizavi, povećana je opasnost od odrona, magla mjestimično smanjuje vidljivost, a izmjene u saobraćaju su na dionicama na kojima se izvode radovi, saošteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašica-Miljevina.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Radovi se izvode i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U FBiH se zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila čija masa prelazi dozvoljenu saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja.

Iz AMS-a podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do tri i po tone, a granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.