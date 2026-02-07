Danas oblačno s kišom, na planinama susnježica ili slab snijeg

Sredinom dana padavine će oslabiti.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno s kišom, na planinama sa susnježicom ili slabim snijegom, a do večeri se očekuje prestanak padavina.

Tokom dana biće i kraćih sunčanih perioda, uglavnom na sjeveru, gdje će biti najmanje padavina, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu se očekuju jača kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Vjetar će biti slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje zapadni i sjeverozapadni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od sedam do 14 stepeni Celzijusovih.

Temperatura izmjerena u 7 časova: Bjelašnica minus jedan, Han Pijesak dva, Sokolac, Čemerno tri, Kalinovik, Kneževo četiri, Višegrad, Gacko, Mrakovica, Livno pet, Banjaluka, Prijedor, Srebrenica, Mrkonjić Grad, Tuzla šest, Bijeljina, Ribnik, Doboj, Jajce sedam, Gradačac osam, Trebinje devet, Bileća, Mostar 10 stepeni Celzijusovih.

Najviše padavina u protekla 24 časa registrovano je u Bileći 43 litra po metru kvadratnom, zatim na Čemernu 40, Gacku 24, Trebinju 15, Mrkonjić Gradu 12 litara po metru kvadratnom.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros mokri i klizavi, na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona, a u kotlinama i u višim predjelima ima magle.

Povećana je opasnost od odrona na dionicama: Karanovac-Kneževo-Turbe, Banjaluka-Crna Rijeka, Sarajevo-Foča, Rogatica-Ustiprača-Višegrad i Brodar-Rudo, Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Kladanj-Vlasenica, Šićki Brod-Olovo.

Povodom snimanja filma "Linija", danas od 6.00 do 16.00 časova biće obustavljen saobraćaj i vozila će se propuštati naizmjenično u mjestu Žljebovi na dionici magistralnog puta Han Pijesak-Sokolac.

Rođeno 18 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba - po devet djevojčica i dječaka. Najviše beba rođeno je u Banjaluci - sedam, potom u Foči tri, u Prijedoru i Bijeljini po dvije, te Doboju, Zvorniku, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna.

Zabranjuje se saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, a alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašnica-Miljevina.

Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta uz magistralni put na dionici Dobro Polje-Miljevina, doći će do izmjene u odvijanju saobraćaja uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka. Odvijanje saobraćaja izvodiće se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas, a na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, saobraćaj će biti povremeno obustavljen od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 09.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranog klizišta, obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila, na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, a saobraćaj se odvija aletrnativnim pravcima.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.