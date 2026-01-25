Crveno upozorenje na snazi zbog mogućih obilnih padavina

Zbog očekivanih obilnih padavina na snazi je crveno upozorenje u pojedinim dijelovima BiH.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Najveća količina padavina očekuje se u Hercegovini od 60 do 100 litara po metru kvadratnom, a na jugozapadu i u Gornjem Podrinju od 30 do 60 litara, saopštili su iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Zbog obilnih padavina u kratkom periodu i topljenja preostalog snijega moguća je pojava bujičnih vodotokova u Hercegovini i na rijekama u gornjim dijelovima slivova Drine, Bosne, Vrbasa, Une i Sane.

Mogući su i problemi sa oborinskim vodama i oticanjem vode u urbanim zonama.

U Federaciji BiH proglašeno je vanredno hidrološko stanje, a stanovištvu se savjetuje da u ovakvim okolnostima bude spremno da zaštiti sebe i imovinu.

Mogući su plavljenje imovine i saobraćajnih mreža, kao i poremećaji u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama.

Prema prognozi, danas se očekuju i udari vjetra od 50 do 80 kilometara na čas, a lokalno u brdsko-planinskim predjelima u Hercegovini i jači.

Na sjeveru će duvati slab do umjeren vjetar uz udare do 50 kilometara na čas.

Kvalitet vazduha nezadovoljavajući

Vazduh je jutros opasan u Banjaluci sa indeksom kvaliteta 477, podaci su sa sajta "Eko.akcija".

Istovremeno vazduh je vrlo nezdrav u Visokom i Kaknju sa indeksom 247, te Zenici gdje je izmjeren indeks kvaliteta 218.

Jutros je vazduh nezdrav u Sarajevu, Tuzli, Travniku, Tešnju i Ilijašu.

Zbog pogoršanja kvaliteta vazduha na području Kantona Sarajevo, od četvrtka, 22. januara, na snazi je epizoda "upozorenje", koju je proglasila kantonalna Vlada.

Zagađen vazduh posebno je opasan za trudnice, stara lica i djecu, te lica respiratornim i srčanim problemima koja ne bi trebalo da izlaze vani.

Stanje na putevima

Kolovozi su jutros pretežno mokri, u kotlinama i duž riječnih tokova ima magle, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina učestali su odroni.

Odroni su učestali posebno na putevima Karanovac-Kneževo-Turbe, Banjaluka-Crna Rijeka-Jajce, Sarajevo-Foča i Rogatica-Ustiprača-Višegrad, Banovići-Ribnica, Bugojno-Kupres, Kladanj-Vlasenica kao i prevoje Rostovo /Bugojno-Novi Travnik/ i Makljen /Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje/.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka te se saobraćaja odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa", od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na dioinici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Donja LJubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranog klizišta, obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila, na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, saobraćaj se odvija aletrnativnim pravcima.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.