Prognoziran rast vodostaja, moguće i poplave: Izdato upozorenje za sliv Neretve

Usljed najavljenih obilnijih padavina za vodno područje Jadranskog mora prognoziran je rast vodostaja, naročito na dijelu poplavnog područja Tihaljina-Mlade-Trebižat i rijeke Vriošice, kao i na cijelom toku Neretve sa pritokama.

Upozorenje je izdato za period od 25. do 27. januara, a moguća su lokalna izlivanja vodotokova i pojave bujičnih i urbanih poplava.

Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora savjetovali su nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlaštenjima, pridržavajući se operativnog plana odbrane od poplava, dok je službama koje sprovode mjere zaštite, spasavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen dodatni oprez.

Agencija je izdala danas obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja usljed najavljenih obilnijih padavina, ali i dodatnog topljenja snijega koje se očekuje u narednim danima na ovom vodnom području.

