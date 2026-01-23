Danas malo toplije uz kraće sunčane periode

U BiH će danas biti kraćih sunčanih perioda i malo toplije.

Izvor: Shutterstock

Ponegdje oko rijeka i po kotlinama magla se može zadržavati tokom većeg dijela dana uz hladnije vrijeme. Uveče oblačno i uglavnom suvo, na jugu s novom kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar na jugu i zapadu slab do umjeren južnih smjerova, u ostalim predjelima slab i promjenljiv.

Maksimalna temperatura vazduha od pet do 11 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima i mjestima sa maglom od dva.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je u Srpskoj i FBiH jutros pretežno oblačno vrijeme. Lokalno je registrovana slaba kiša po Hercegovini, sjeveru i istoku zemlje.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus četiri, Bjelašnica i Rudo minus tri, Višegrad minus dva, Srebrenica, Han Pijesak, Foča, Šipovo, Banjaluka, Doboj i Bijeljina i Zenica minus jedan, Bihać, Bugojno, Sanski Most, Sarajevo Mrkonjić Grad, Kalinovik, Ribnik, Prijedor i Novi Grad nula, Čemerno jedan, Kneževo, Livno i Gacko dva, Bileća pet, Mostar šest i Trebinje sedam stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija po pretežno vlažnim kolovozima, a iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske upozoravamo na poledicu u višim predjelima.

Magla smanjuje vidljivost ponegdje u kotlinama i usporava odvijanje saobraćaja.

Iz AMS-a upozoravaju na opasnost od odrona koji su učestali, a posebno se izdvajaju putni pravci Karanovac-Kneževo-Turbe, Banjaluka-Crna Rijeka, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad.

Na putevima gdje se izvode radovi, postavljena je privremena saobraćajana signalizacija koja reguliše saobraćaj.

U toku su radovi na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka.

Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Radovi na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Brestovčina-Nova Topola, privedeni su kraju i pušten je saobraćaj, uz neophodan oprez zbog završnih radova i radnika koji se kreću kraj puta.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje-Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj, gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo Brdo dva izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa" od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Donja LJubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranog klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraća se na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje u FBiH saobraćaj je dozvoljen za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.

Prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.

(Srna/Mondo)