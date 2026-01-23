logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najviši stepen upozorenja za dijelove BiH: Stiže nevrijeme sa obilnim padavinama

Najviši stepen upozorenja za dijelove BiH: Stiže nevrijeme sa obilnim padavinama

Izvor mondo.ba
0

Zbog očekivanih obilnih padavina u nedjelju, 25. januara, za dijelove BiH izdato je crveno upozorenje, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Crveni meteoalarm za nedjelju: Očekuje se i do 80 litara kiše po kvadratu Izvor: Mondo/Steafn Stojanović

Upozorenje je izdato za Hercegovinu, te centralne, jugozapadne i jugoistočne dijelove zemlje u periodu od nedjelje ujutro pa do ponedjeljka.

U navedenom periodu očekuje se od 40 do 80 litara padavina po metru kvadratnom.

Stanovištvu se savjetuje da u ovakvim okolnostima bude spremno da zaštititi sebe i imovinu.

Mogući su plavljenje imovine i saobraćajnih mreža, kao i poremećaji u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vrijeme prognoza vremena meteoalarm

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ