Meteorolozi objavili višednevnu prognozu: Toplije i nestabilno do utorka, a onda novi talas padavina

Pred nama je period znatno toplijeg, ali i nestabilnog vremena koje donosi uticaj ciklona sa zapada.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Narednih dana očekuje se porast temperatura, topljenje snijega u nižim predjelima, ali i obilnije padavine praćene jakim vjetrom, najavljuje "BHMeteo".

Prema prognozi, već u petak, 23. januara, očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, dok su prolazni sunčani periodi tokom dana mogući u sjevernim, sjeveroistočnim i istočnim krajevima Bosne. U ostalim dijelovima zemlje, posebno u Hercegovini i na zapadu, očekuje se povremena slaba kiša, dok će na planinama padati snijeg. Dnevne temperature će se kretati od 2 do 8, a lokalno u Hercegovini i do 12 stepeni Celzijusa.

Vikend donosi obilne padavine

Pogoršanje vremena intenziviraće se tokom vikenda. U subotu će kiše biti skoro posvuda, većinom slabije i povremeno, ali se veće količine, između 5 i 15, a lokalno i do 30 litara po kvadratnom metru, očekuju u Hercegovini i zapadnim područjima. Snijeg će se zadržati samo na visokim planinama iznad 1.600 metara nadmorske visine.

Vrhunac nestabilnosti očekuje se u nedjelju, 25. januara, kada će ciklonska aktivnost donijeti padavine u cijeloj zemlji.

"Najviše padavina u Hercegovini, na jugozapadu i zapadu Bosne gdje lokalno može pasti do oko 50 mm/24h i gdje su mogući lokalno pljuskovi sa grmljavinom", navode iz BHMETEO-a.

Posebno upozorenje odnosi se na vjetar. U nedjelju se očekuje pojačan jugo u većem dijelu zemlje, dok su u Hercegovini i na jugozapadu Bosne mogući jaki do olujni udari juga. Temperature će ostati visoke za ovo doba godine, slične onima u subotu ili čak malo više.

Tek u večernjim satima nedjelje, prodorom hladnijeg vazduha, snježna granica bi se u zapadnim krajevima mogla spustiti na oko 1.500 metara nadmorske visine.

Stabilizacija vremena očekuje se početkom naredne sedmice. U ponedjeljak prijepodne padavine će napustiti BiH i odmicanjem ciklona dalje na istok doći će do prestanka kiše.

"Uglavnom suvo će biti i utorak uz povremeno sunčane periode koji su mogući u većini mjesta", stoji u prognozi.

Iako će početkom sedmice doći do manjeg, kratkotrajnog zahlađenja, meteorolozi najavljuju da nas već od srijede ponovo očekuje toplije vrijeme, jačanje juga i padavine.