Nevjerovatni snimci sa Kamčatke: Zgrade potpuno zatrpane, ljudi skaču i plivaju u snijegu (Video)

Autor Dušan Volaš
0

Kamčatku je pogodio rekordni snježni talas, u nekim dijelovima palo i do tri metra snijega, ulice i zgrade zatrpane, vlasti proglasile vanredno stanje.

Nevjerovatni snimci snijega na Kamčatki Izvor: Instagram/scalalamontagna

Kamčatku je pogodio rekordni snježni talas, tokom kojeg je u pojedinim dijelovima poluostrva palo i do tri metra snijega. Snažne zimske oluje izazvale su velike probleme, zbog čega su lokalne vlasti proglasile vanredno stanje.

U regionalnom centru, Petropavlovsku-Kamčatskom, ulice, vozila i zgrade gotovo su u potpunosti zatrpane snijegom, a mehanizacija je angažovana neprekidno kako bi se omogućilo funkcionisanje grada.

Meteorolozi navode da je riječ o jednom od najintenzivnijih snježnih događaja u posljednjih nekoliko decenija. Situaciju su dodatno pogoršali jaki vjetrovi koji su formirali ogromne snježne nanose, visoke i do krovova.

Ekstremni vremenski uslovi ozbiljno su poremetili saobraćaj, svakodnevni život i rad hitnih službi, još jednom ukazujući na sve izraženije vremenske ekstreme na ruskom Dalekom istoku.

Rusija snijeg zima

