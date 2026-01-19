Nevjerovatni snimci sa Kamčatke: Zgrade potpuno zatrpane, ljudi skaču i plivaju u snijegu (Video)

Kamčatku je pogodio rekordni snježni talas, u nekim dijelovima palo i do tri metra snijega, ulice i zgrade zatrpane, vlasti proglasile vanredno stanje.

Izvor: Instagram/scalalamontagna

U regionalnom centru, Petropavlovsku-Kamčatskom, ulice, vozila i zgrade gotovo su u potpunosti zatrpane snijegom, a mehanizacija je angažovana neprekidno kako bi se omogućilo funkcionisanje grada.

U regionalnom centru, Petropavlovsku-Kamčatskom, ulice, vozila i zgrade gotovo su u potpunosti zatrpane snijegom, a mehanizacija je angažovana neprekidno kako bi se omogućilo funkcionisanje grada.

Meteorolozi navode da je riječ o jednom od najintenzivnijih snježnih događaja u posljednjih nekoliko decenija. Situaciju su dodatno pogoršali jaki vjetrovi koji su formirali ogromne snježne nanose, visoke i do krovova.

Ekstremni vremenski uslovi ozbiljno su poremetili saobraćaj, svakodnevni život i rad hitnih službi, još jednom ukazujući na sve izraženije vremenske ekstreme na ruskom Dalekom istoku.