Grijanje u Banjaluci bez prekida, ali je povećanje cijena izvjesno

Isporuka toplotne energije na području Banjaluke neće biti obustavljena niti će doći do restrikcija, poručeno je nakon sastanka gradskog rukovodstva i predstavnika preduzeća "Eko toplane", na kojem je otvoreno i pitanje eventualnog poskupljenja grijanja.

Izvor: Banjaluka.rs.ba

Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac potvrdila je da će isporuka toplotne energije u Banjaluci teći nesmetano, bez ikakvih prekida ili restrikcija.

Ona je zajedno sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem, odbornicima, šefovima odborničkih klubova i predstavnicima preduzeća "Eko toplane" prisustvovala sastanku o stanju u sistemu grijanja, održanom u Gradskoj upravi.

Savić-Banjac je istakla da gradska administracija u potpunosti razumije izazove sa kojima se preduzeća suočavaju zbog značajnog rasta cijena energenata i drugih troškova.

"Da se pitalo aktuelnu gradsku administraciju, nikada ne bismo doveli građane u situaciju da djelatnosti od opšteg interesa nisu u potpunom vlasništvu Grada. Nažalost, zatekli smo strukturu u kojoj Grad nema mogućnost odlučivanja, ali je na nama da izgradimo partnerski odnos sa preduzećima i pronađemo balans između njihovog nesmetanog rada i kvalitetne usluge za korisnike", rekla je Savić-Banjac.

Dodala je da gradska administracija, predvođena gradonačelnikom Stanivukovićem, ima drugačiju viziju razvoja, koja podrazumijeva da se usluge poput javnog prevoza, odvoza otpada i grijanja postepeno vrate u vlasništvo Grada, kako bi sistem funkcionisao stabilno i dugoročno održivo.

Govoreći o cijeni grijanja, Savić-Banjac je podsjetila da konačnu odluku o eventualnoj korekciji donosi Skupština grada.

"Svjesni smo rasta troškova koji su često uslovljeni odlukama viših nivoa vlasti. Sačekaćemo završetak koalicionih dogovora i zakazivanje sjednice Skupštine grada, na kojoj će ovo pitanje biti razmatrano. Dodatni problem predstavlja i nedovoljno ulaganje u toplovodnu mrežu. U prethodnom periodu više puta je predlagano kreditno zaduženje radi njenog osnaživanja, ali naš cilj ostaje da partnerskim radom unaprijedimo sistem grijanja", zaključila je ona.

Član Upravnog odbora preduzeća "Eko toplane" Dragiša Zečević rekao je da je rukovodstvo tog preduzeća zadovoljno ishodom sastanka i iskazanim razumijevanjem gradske administracije.

"Suočavamo se sa ozbiljnim izazovima već dvije godine. Prezentovali smo podatke koji pokazuju da su troškovi rada porasli za 69 odsto, dok je cijena grijanja korigovana samo jednom, i to 2023. godine. Eko toplane će i dalje raditi u redovnom režimu", naglasio je Zečević.

Jedan od ključnih zahtjeva "Eko toplana" jeste povećanje cijene toplotne energije za 25 odsto. Taj prijedlog iznesen je na sastanku sa gradonačelnikom, odbornicima i šefovima odborničkih klubova Skupštine grada Banjaluka.

Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković rekao je da je posljednji izvještaj o radu "Eko toplana" Skupština dobila za 2023. godinu.

"Zahtjev za poskupljenje od 25 odsto značio bi da bi grijanje za stan od 60 kvadrata poskupjelo između 25 i 30 KM", naveo je Ninković.

On je dodao da se dugoročno mora razmišljati o kapitalnim ulaganjima u toplovodnu mrežu, uključujući i investiciju veću od devet miliona KM kroz kreditni aranžman sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.

"To bi trajno riješilo dio problema. Iz gradskog budžeta bi se godišnje trebalo ulagati između jedan i tri odsto u toplovodnu mrežu", zaključio je Ninković.