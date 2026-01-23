logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Grijanje u Banjaluci bez prekida, ali je povećanje cijena izvjesno 1

Grijanje u Banjaluci bez prekida, ali je povećanje cijena izvjesno

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
1

Isporuka toplotne energije na području Banjaluke neće biti obustavljena niti će doći do restrikcija, poručeno je nakon sastanka gradskog rukovodstva i predstavnika preduzeća "Eko toplane", na kojem je otvoreno i pitanje eventualnog poskupljenja grijanja.

Grijanje u Banjaluci bez restrikcija, „Eko toplane“ traže poskupljenje od 25 odsto Izvor: Banjaluka.rs.ba

Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac potvrdila je da će isporuka toplotne energije u Banjaluci teći nesmetano, bez ikakvih prekida ili restrikcija.

Ona je zajedno sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem, odbornicima, šefovima odborničkih klubova i predstavnicima preduzeća "Eko toplane" prisustvovala sastanku o stanju u sistemu grijanja, održanom u Gradskoj upravi.

Savić-Banjac je istakla da gradska administracija u potpunosti razumije izazove sa kojima se preduzeća suočavaju zbog značajnog rasta cijena energenata i drugih troškova.

"Da se pitalo aktuelnu gradsku administraciju, nikada ne bismo doveli građane u situaciju da djelatnosti od opšteg interesa nisu u potpunom vlasništvu Grada. Nažalost, zatekli smo strukturu u kojoj Grad nema mogućnost odlučivanja, ali je na nama da izgradimo partnerski odnos sa preduzećima i pronađemo balans između njihovog nesmetanog rada i kvalitetne usluge za korisnike", rekla je Savić-Banjac.

Dodala je da gradska administracija, predvođena gradonačelnikom Stanivukovićem, ima drugačiju viziju razvoja, koja podrazumijeva da se usluge poput javnog prevoza, odvoza otpada i grijanja postepeno vrate u vlasništvo Grada, kako bi sistem funkcionisao stabilno i dugoročno održivo.

Govoreći o cijeni grijanja, Savić-Banjac je podsjetila da konačnu odluku o eventualnoj korekciji donosi Skupština grada.

"Svjesni smo rasta troškova koji su često uslovljeni odlukama viših nivoa vlasti. Sačekaćemo završetak koalicionih dogovora i zakazivanje sjednice Skupštine grada, na kojoj će ovo pitanje biti razmatrano. Dodatni problem predstavlja i nedovoljno ulaganje u toplovodnu mrežu. U prethodnom periodu više puta je predlagano kreditno zaduženje radi njenog osnaživanja, ali naš cilj ostaje da partnerskim radom unaprijedimo sistem grijanja", zaključila je ona.

Član Upravnog odbora preduzeća "Eko toplane" Dragiša Zečević rekao je da je rukovodstvo tog preduzeća zadovoljno ishodom sastanka i iskazanim razumijevanjem gradske administracije.

"Suočavamo se sa ozbiljnim izazovima već dvije godine. Prezentovali smo podatke koji pokazuju da su troškovi rada porasli za 69 odsto, dok je cijena grijanja korigovana samo jednom, i to 2023. godine. Eko toplane će i dalje raditi u redovnom režimu", naglasio je Zečević.

Jedan od ključnih zahtjeva "Eko toplana" jeste povećanje cijene toplotne energije za 25 odsto. Taj prijedlog iznesen je na sastanku sa gradonačelnikom, odbornicima i šefovima odborničkih klubova Skupštine grada Banjaluka.

Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković rekao je da je posljednji izvještaj o radu "Eko toplana" Skupština dobila za 2023. godinu.

"Zahtjev za poskupljenje od 25 odsto značio bi da bi grijanje za stan od 60 kvadrata poskupjelo između 25 i 30 KM", naveo je Ninković.

On je dodao da se dugoročno mora razmišljati o kapitalnim ulaganjima u toplovodnu mrežu, uključujući i investiciju veću od devet miliona KM kroz kreditni aranžman sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.

"To bi trajno riješilo dio problema. Iz gradskog budžeta bi se godišnje trebalo ulagati između jedan i tri odsto u toplovodnu mrežu", zaključio je Ninković.

Možda će vas zanimati

Tagovi

mirna savić banjac grijanje Banjaluka eko toplane sastanak

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Šta je sa ovim narodom?

Ako dođe do poskupljenja, pola ljudi što je preostalo na gradskom grijanju će da se usključi. Koji ljudi vode grad, majko božija.... Građani finansiraju svako raspalo preduzeće, a stranačke uhljebe traže poskupljenja usluge. Poskupjela mrežarina-ERS- najgora distributivna mreža na Balkanu Vodovod pred stečajem- restrikcije vode- raspada se. Smeće u BL- grad zatrpan đubretom.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ