Danas oblačno i tmurno, popodne znatno toplije

U cijeloj BiH u prvom dijelu dana biće pretežno oblačno uz slabu kišu koja se lokalno ledi pri tlu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U višim predjelima biće susnježice ili snijega, dok se poslije podne očekuje toplije i promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode na sjeveru i istoku.

Na jugu i zapadu oblačno uz povremenu kišu, lokalno jaču. Počeće da duva i jača jugo.

Vjetar prije podne slab, zatim umjeren do jak južnih smjerova. Na jugu i u Krajini ponegdje olujni udari vjetra. Na krajnjem sjeveru vjetar ostaje slab, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od sedam stepeni Celzijusovih do 13, u višim predjelima od četiri.

Stanje na putevima

Saobraćaj se odvija po pretežno suvim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, a zbog niskih jutarnjih temperatura moguća je poledica u višim predjelima i preko planinskih prevoja.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske vozačima skreću pažnju i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima.

Magla i niska oblačnost mjestimično smanjuju vidljivost na dionicama u kotlinama i u višim predjelima.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje–Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj, gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas, a preko mosta je zabranjen saobraćaj za vozila nosivosti veće od 30 tona.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj.

Radi postavljanja rasvjete u tunelima Cera tri, Strogonik, Hamšil, Grabovica i Oštri vrh na magistralnom putu Brodar-Višegrad jedan, kao i na dionici Međeđa-Brodar u tunelu Kotva dva izmijenjen je režim saobraćaja. Planirano je da radovi traju do 31. marta.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac - Donja Lkubogošta, kao i u mjestu Lkubogošta na magistralnom putu Podromanija-Lkubogošta.

Usljed klizišta, jednom trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu Lkubačevo i Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča - Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

U FBiH u toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.