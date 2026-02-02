logo
Nestala djevojčica (14) iz Velike Kladuše: Porodica moli za pomoć u pronalasku Amande Kendić

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Četrnaestogodišnja Amanda Kendić iz Velike Kladuše nestala je juče, 1. februara, a članovi porodice mole građane za pomoć.

Porodica moli za pomoć u pronalasku Amande Kendić Izvor: Facebook

Kako navode članovi porodice, od dana nestanka nemaju nikakve informacije o tome gdje se djevojčica nalazi, te su izrazili veliku zabrinutost za njenu bezbjednost.

"Moja sestra je otišla od kuće dana 1.2.2026 i od tada nemamo nikakve informacije o njoj. Ne znamo gdje je i jako smo zabrinuti", stoji u objavi porodice.

Porodica poziva sve građane koji su djevojčicu vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju da se hitno jave, jer im je svaka, pa i najmanja informacija, od izuzetnog značaja.

Za sve informacije građani se mogu javiti na broj 061/742-431.

