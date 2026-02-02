Na području Banjaluke i Foče najviše oboljenja sličnih gripu

Više od pet hiljada akutnih respiratornih oboljenja prijavljeno je u Republici Srpskoj, a najviše onih koja su slična gripu na banjalučkoj i fočanskoj regiji, rečeno je Srni u Institutu za javno zdravstvo.

Izvor: Shutterstock

Najveći broj oboljelih je starosnoj grupi od 30 do 64 godine i od pet do 14 godina. Domovi zdravlja u četvrtoj sedmici ove godine prijavili su 5.019 akutnih respiratornih infekcija i 665 oboljenja sličnih gripu.

U bolnicama je od 19. do 25. januara hospitalizovano 58 pacijenata oboljelih od teške akutne respiratorne infekcije.

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci na liječenju je 25 pacijenata, u bolnicama u Prijedoru 14, u Gradišci šest, u Bijeljini sedam, u Zvorniku pet i jedan u Istočnom Sarajevu.

Od početka sezone, novembra prošle godine, ukupno je prijavljeno prijavljeno 77.728 akutnih respiratornih infekcija, 10.762 oboljenja slična gripu, te 1.404 pacijenata oboljelih od teških akutnih respiratornih infekcija.