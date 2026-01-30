Danas oblačno i hladnije nego juče, moguća kiša i susnježica

U cijeloj BiH danas će biti oblačno i hladnije vrijeme sa padavinama.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kiša će padati u nižim, dok se susnježica i snijeg očekuju u višim predjelima na istoku i jugoistoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sunčanih intervala biće na jugu i zapadu.

Maksimalna temperatura vazduha od pet do devet, na jugu do 13, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

Vjetar slab sjevernih smjerova.

Jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Pojačan saobraćaj jutros je u gradskim centrima, a magla smanjuje vidljivost do 150 metara na putnim pravcima Šepak-Zvornik-Vlasenica, Vlasenica-Han Pijesak, Vlasenica-Luke i na području Čapljine, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Odroni su učestali na putnim pravcima Karanovac-Kneževo-Turbe, Banjaluka-Crna Rijeka, Sarajevo-Foča, Rogatica-Višegrad, Srebrenik-Šićki Brod, Ribnica-Banovići-Živinice, Simin Han-Ban Brdo, Bugojno-Kupres i Bradina-Konjic-Jablanica.

Kolovozi su pretežno mokri ili vlažni zbog oblačnog vremena i povremenih padavina, dok je temperatura uglavnom iznad nule, s izuzetkom viših planinskih predjela.

U Srpskoj rođene 24 bebe U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 13 djevojčica i 11 dječaka. Jedanaest beba rođeno je u Banjaluci, četiri u Zvorniku, tri u Prijedoru, po dvije u Bijeljini i Istočnom Sarajevu, a po jedna u Gadišci i Foči.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje – Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj Ljeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta, kao i u mjestu LJubogošta na magistarlnom putu Podromanija-Ljubogošta.

U FBiH U toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros zadržavanja nema.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.