Danas oblačno, ali toplo, temperatura do 12 stepeni

U cijelij Bih danas će biti promjenljivo oblačno i toplo sa maksimalnom temperaturom vazduha od sedam do 12 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jutro je oblačno, ponegdje sa slabom kišom ili rosuljom, a oko rijeka i po kotlinama maglovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se djelimično razvedravanje uz smjenu oblaka i sunčanih perioda. Biće toplije od prosjeka za ovo doba godine.

U visokoj Hercegovini može pasti malo snijega. Duvaće slab promjenljiv vjetar.

Uveče se očekuje novo naoblačenje sa juga.

Stanje na putevima

Kolovozi su jutros mokri i klizavi, magla smanjuju vidljivost u kotlinama i u višim predjelima, a na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona.

Opasnost od odrona povećana je na dionicama Karanovac-Kneževo-Turbe, Banja Luka-Crna Rijeka, Sarajevo-foča, Rogatica-Ustiprača-Višegrad i Brodar-Rudo.

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, a alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašnica-Miljevina.

Zabrana teretnih vozila i prevoza opasnih materija Na putevima na području Doboja, Laktaša, Zvornika, Bratunca, Milića, Vlasenice i Osmaka danas je zabranjen saobraćaj za teretna vozila iznad tri i po tone i prevoz eksplozivnih materija zbog održavanja ponovljenih prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj. Iz MUP-a su navei da je zabrana saobraćaja na snazi od ponoći do sutra ujutro u 6.00 časova.

Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta uz magistralni put na dionici Dobro Polje-Miljevina, doći će do izmjene u odvijanju saobraćaja uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka. Odvijanje saobraćaja izvodiće se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas, a na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, saobraćaj će biti povremeno obustavljen od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 09.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranog klizišta, obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila, na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, a saobraćaj se odvija aletrnativnim pravcima.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.