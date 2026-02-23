Danas oblačno i toplije, spremite se na gužve na pojedinim granicama

U cijeloj BiH danas će biti promjenljivo oblačno uz sunčane perioda i toplije sa temperaturom do 18 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uveče i tokom naredne noći na sjeveroistoku se očekuje oblačnije vrijeme uz kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova.Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 18, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros odvija nesmetano, vozi se po suvim kolovozima, a magla je mjestimično moguća u kotlinama i u višim predjelima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Pojačana je frekvencija vozila na graničnim prelazima Kostajnica i Velika Kladuša na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.

Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, vozačima se savjetuje oprezna vožnja uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi izmijenjen je režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom.

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašica-Miljevina.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su i na dijelu Omarska na magistralnom putu Lamovita-Ivanjska.

Radovi se izvode i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj Ljeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

U FBiH se zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila čija masa prelazi dozvoljenu saobraćaj i dalje obustavljen.

Iz AMS-a podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do tri i po tone, a granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.