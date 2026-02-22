Najavljeni radovi: Mnoga banjalučka naselja sutra ostaju bez struje na 15 minuta

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, Elektrokrajina najavila je privremena isključenja električne energije na području Banjaluke za sutra u ranim jutarnjim i prijepodnevnim časovima.

Izvor: Shutterstock

Prema najavi, od 05.00 do 05.15 časova bez električne energije ostaće dijelovi naselja Centar, Nova varoš, Kočićev vijenac, Paprikovac, Petrićevac, Rosulje, Saračica, Čokori, Bronzani Majdan, Jošikova Voda, Lauš i Pobrđe.

U periodu od 09.00 do 14.00 časova struju neće imati dijelovi ulica Branka Koščice i Omladinska.

Iz Elektrokrajine mole potrošače za razumijevanje i ističu da su radovi neophodni radi unapređenja i pouzdanosti elektrodistributivne mreže.