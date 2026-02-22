logo
Najavljeni radovi: Mnoga banjalučka naselja sutra ostaju bez struje na 15 minuta

Autor N.D. Izvor mondo.ba
Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, Elektrokrajina najavila je privremena isključenja električne energije na području Banjaluke za sutra u ranim jutarnjim i prijepodnevnim časovima.

Isključenja struje u banjaluci 23. februar Izvor: Shutterstock

Prema najavi, od 05.00 do 05.15 časova bez električne energije ostaće dijelovi naselja Centar, Nova varoš, Kočićev vijenac, Paprikovac, Petrićevac, Rosulje, Saračica, Čokori, Bronzani Majdan, Jošikova Voda, Lauš i Pobrđe.

U periodu od 09.00 do 14.00 časova struju neće imati dijelovi ulica Branka Koščice i Omladinska.

Iz Elektrokrajine mole potrošače za razumijevanje i ističu da su radovi neophodni radi unapređenja i pouzdanosti elektrodistributivne mreže.

