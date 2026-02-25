logo
Oglasili se iz SNSD-a: "Izjave Draška Stanivukovića skandalozne"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
U saopštenju su naveli da izjave Stanivukovića pokazuju i kako gradska vlast zaista doživljava institucije Republike Srpske.

4.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Izjave gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da republičke institucije treba izmjestiti iz centra grada u prigradska naselja su skandalozne i takvim pričama pokušava da prikrije nenamjensko trošenje sredstava i finansijsku dubiozu u koju je grad doveden, saopšteno je iz banjalučkog Gradskog odbora SNSD-a.

"Bahatom ponašanju tu nije kraj. Gradonačelnik bi Palatu Republike pretvorio u `gradsku kuću`. Vjerovatno mu je potrebno još prostora jer u zgradi Gradske uprave više nema gdje da smjesti svoj stranački kadar koji ne prestaje da zapošljava", istakli su iz banjalučkog SNSD-a.

Podsjetili su na to da je grad na dan 31. decembar 2024. kratkoročno bio zadužen čak 58 miliona KM, te da je Stanivuković, dok je bio odbornik, kritikovao broj od 750 zaposlenih, a sada je riječ o sistematizacija za čak 1.220 radnika.

Iz Gradskog odbora SNSD-a su naveli da se nezakonito troše pare i da se to pokušava prikriti, između ostalog, pričama o izmještanju institucija, električnim autobusima, tramvaju, novim parkovima, hotelu...

"Na sve to, uvrijediti sugrađane i reći im da se isele iz centra ako im se ne sviđa povećanje poreza na nepokretnosti koje gradonačelnik traži, krajnje je bezobrazno", naveli su iz SNSD-a Banjaluka.

Poručili su da neće dozvoliti ovakvo ponašanje i manipulacije, dodajući da Banjalučani moraju da znaju istinu.

Draško Stanivuković GO SNSD Banjaluka

